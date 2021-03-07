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بتكلفة 160 مليار جنيه .. السيسي يوجه بحصر المشروعات ورصد احتياجات كل قرية

الأحد 07/مارس/2021 - 11:52 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد القاضي
قال الدكتور هشام الهلباوي، المشرف على المشروع القومي لتطوير الريف إن هناك توجيها من الرئيس السيسي بحصر كافة المشروعات داخل القرى بمختلف المحافظات، ورصد احتياجات كل قرية.

وأضاف "الهلباوي"، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الـ51 مركزا الذين تم اختيارهم ضمن المرحلة الأولى من تطوير الريف هي الأكثر احتياجا للتطوير، بتكلفة 160 مليار جنيه ، متابعها أن مبادرة تطوير الريف لا تكمن في توصيل الخدمات فقط، ولكنها تضم أيضا تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والطرق وغيرها من الخدمات.

وأشار المشرف على المشروع القومي لتطوير الريف ،  إلى أن وزارة التنمية المحلية قامت بحصر كافة الأراضي الفضاء الموجودة داخل القرى، و المباني والمنشآت الخدمية، وهناك جزء كبير من المباني غير مستغل ولا يصلح لتقديم الخدمات.

وأضاف أن توجيه الرئيس السيسي في هذا الشأن يكمن في كيفية تقديم الخدمة بأقصى جودة مع الاستفادة من المباني والأراضي فى استخدامات أخرى.
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