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توك شو

عائلة والدتي رفضت.. ابنة يوسف شعبان تروي تفاصيل زواج والدتها ووالدها

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:08 ص
سايناي يوسف شعبان
سايناي يوسف شعبان
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إسراء صبري
كشفت سايناي يوسف شعبان، الابنة الكبرى  للفنان الراحل يوسف شعبان عن أسباب تسميتها ،قائلة : " سبب تسميتي بهذا الاسم يعود لوطنية والدي ولتزامن ميلادي مع حرب أكتوبر المجيدة في  العاشر من أكتوبر عام 1973.

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي"، والدي كان يريد اسم وطني ومصري أصيل، معقبة: أنا من العائلة الملكة ولكن أنامصرية وبحب بلدي جدا.

واسترسلت: مشكلتي في مصر إن أسمي " سايناي " بينطق غلط"، معقبة: "والدي دمه خفيف  وكان ليه قفشات كتيرة لطيفة ".

وحول بداية القصة وعلاقة الفنان الراحل بوالدتها نادية قالت : " كانت صدفة في إحتفال في الجامعة الامريكية وهي كانت في السنة الاولى من دراستها بالجامعة الامريكية ونشأت قصة حب"، مسترسلة: عائلة والدتي رفضت والدي في البداية.
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