عائلة والدتي رفضت.. ابنة يوسف شعبان تروي تفاصيل زواج والدتها ووالدها

كشفت سايناي يوسف شعبان، الابنة الكبرى للفنان الراحل يوسف شعبان عن أسباب تسميتها ،قائلة : " سبب تسميتي بهذا الاسم يعود لوطنية والدي ولتزامن ميلادي مع حرب أكتوبر المجيدة في العاشر من أكتوبر عام 1973.





وتابعت خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي"، والدي كان يريد اسم وطني ومصري أصيل، معقبة: أنا من العائلة الملكة ولكن أنامصرية وبحب بلدي جدا.



واسترسلت: مشكلتي في مصر إن أسمي " سايناي " بينطق غلط"، معقبة: "والدي دمه خفيف وكان ليه قفشات كتيرة لطيفة ".



