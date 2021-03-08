ماذا قال لها؟.. ابنة يوسف شعبان تكشف عن آخر مكالمة جمعتهما قبل وفاته

قالت سايناي يوسف شعبان، الابنة الكبرى للفنان الراحل يوسف شعبان في أول ظهور إعلامي لها على وفاة والدها قائلة : " أعزي نفسي واعزي الجميع برحيل والدي، إكتشفت جماهريته بعد وفاته باين أوي على السوشيال ميديا إن فيه ناس كتيرة بتحبه"، مسترسله: " أنا لا أحب الظهور التلفزيوني ولكن ظهرت اليوم احتراما لمعجبين والدي.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي":" لدي ثلاثة إخوة اصغر مني عمرًا وهم من عاصروا والدي كثيرًا في حياته ومسيرته الفنية، وبذلك بحكم معيشتي مع أسرة والدتي وكثرة سفري.



واسترسلت: بحب أفلام والدي خاصة أعماله الي كان فيها "شقي"، معقبة: والديكان إبتسامه جميله، موضحة: والدي ليه الكثير من الأفلام الرائعة مثل: " بائعة الجرائد " و" أم العروسة " بالاضافة لمسلسلات مثل " الشهد والدموع " و" رأفت الهجان ".





وحول لحظاتها الاخيرة مع والدها في فترة مرضه قالت : جالي خبر أن والدي تعبان ومصاب بكرونا وأنه أوشك على الدخول في غيبوبة.





وكشفت أن أخر مكالمة جرت بينهما كانت من فترة اثناء وجودة في لبنان قائلة : " زعلانة أنه فقد وعيه قبل ماشوفه بس أكيد كانت روحه حاسة بيا وأخر حاجة قالها خلي بالك من نفسك وإبقي طمنيني عليكي "