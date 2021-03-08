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توك شو

ماذا قال لها؟.. ابنة يوسف شعبان تكشف عن آخر مكالمة جمعتهما قبل وفاته

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:33 ص
سايناي يوسف شعبان
سايناي يوسف شعبان
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إسراء صبري
قالت سايناي يوسف شعبان، الابنة الكبرى للفنان الراحل يوسف شعبان في أول ظهور إعلامي لها على وفاة والدها قائلة : " أعزي نفسي واعزي الجميع برحيل والدي، إكتشفت جماهريته بعد وفاته باين أوي على السوشيال ميديا إن فيه ناس كتيرة بتحبه"، مسترسله: " أنا لا أحب الظهور التلفزيوني ولكن ظهرت اليوم احتراما لمعجبين والدي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي":" لدي ثلاثة إخوة اصغر مني عمرًا وهم من عاصروا  والدي  كثيرًا في حياته ومسيرته الفنية، وبذلك بحكم معيشتي مع أسرة والدتي وكثرة سفري.

واسترسلت: بحب أفلام والدي خاصة أعماله الي كان فيها "شقي"، معقبة: والديكان إبتسامه جميله، موضحة: والدي ليه الكثير من الأفلام الرائعة مثل: " بائعة الجرائد " و" أم العروسة "  بالاضافة لمسلسلات مثل " الشهد والدموع " و" رأفت الهجان ".

وحول لحظاتها الاخيرة مع والدها في فترة مرضه قالت :  جالي خبر أن والدي تعبان ومصاب بكرونا وأنه أوشك على الدخول في غيبوبة.

 وكشفت أن أخر مكالمة جرت بينهما كانت من فترة اثناء وجودة في لبنان   قائلة : " زعلانة أنه فقد وعيه قبل ماشوفه بس أكيد  كانت روحه حاسة بيا  وأخر حاجة قالها  خلي بالك من نفسك وإبقي طمنيني عليكي "
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