ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في دمنهور بالبحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، القبض على 4 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور، كما تم ضبط أدوات الحفر والتحفظ عليها.





كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت بلاغًا من أهالي منطقة شبرا بمدينة دمنهور يفيد قيام 4 أشخاص بالتنقيب بحثًا عن الآثار داخل أحد المنازل بالمنطقة.





وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهمين، وهم: " سمير. أ. ح" صاحب المنزل، و"أحمد. ف. ا"، و"صالح. ع. ب"، و"أحمد. خ. م"، وتبين وجود حفرة عميقة دائرية الشكل داخل المنزل، وتم ضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب.





وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار، وحُرر محضر بالواقعة حمل رقم 1976 جُنح قسم شرطة دمنهور، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.





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