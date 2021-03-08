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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. صدارة محمد صلاح تحت التهديد

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
لاحقت الأرقام السلبية، ليفربول بعد الهزيمة مساء أمس الأحد، من فولهام في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتوقف رصيد ليفربول عند النقطة 43 في المركز السابع مؤقتا، ومن المحتمل أن يتراجع عن المركز السابع حال انتصار توتنهام مساء الليلة على كريستال بالاس.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالاتي:

1- محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا.

2- هاري كين.. 16 هدف

2- برونو فيرنانديز.. 16 هدف

4- دومينيك كالفيرت لوين .. 13 هدفا

5- هيونج مين سون .. 13 هدفا

6- جيمي فاردي.. 12 هدفا

7- باتريك بامفورد.. 12 هدفا

8- إلكاي جوندوجان 11 هدفا

9- كالوم ويلسون .. 10 أهداف

10- أولي واتكنز.. 10 أهداف
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