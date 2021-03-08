ترتيب الدوري الإنجليزي.. صدارة محمد صلاح تحت التهديد





وتوقف رصيد ليفربول عند النقطة 43 في المركز السابع مؤقتا، ومن المحتمل أن يتراجع عن المركز السابع حال انتصار توتنهام مساء الليلة على كريستال بالاس.

لاحقت الأرقام السلبية، ليفربول بعد الهزيمة مساء أمس الأحد، من فولهام في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.