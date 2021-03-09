روسيا والصين تتفقان على بناء محطة قمرية في الفضاء

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع هيئة الفضاء الوطنية الصينية، لبناء محطة قمرية مشتركة.





وقالت الوكالة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن المدير العام لوكالة الفضاء الروسية، دميتري روجوزين، وقع مذكرة تفاهم مع رئيس هيئة الفضاء الوطنية الصينية، تشانج كيجيان، للتعاون في بناء محطة قمرية علمية.





وأضاف البيان أن المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي بين البلدين في مجال الفضاء، واستكشاف الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.





وأشار البيان إلى أن المحطة القمرية عبارة عن مجمع من مرافق البحث التجريبية سيتم إنشائها على سطح القمر أو في مداره، بهدف استكشاف ورصد القمر.



