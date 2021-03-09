مجلس تأديبي لطالب وطالبة بجامعة الأزهر لم يلتزما بضوابط أداء الامتحانات

أعلن المركز الاعلامي بجامعة الأزهر إحالة اثنين (طالب- وطالبة) إلى مجلسي تأديبٍ؛ لمخالفتهما الضوابط الإدارية والقواعد المنظمة لأداء لجان الامتحانات في جامعة الأزهر.





وأوضح المركز الاعلامي في بيانه أن أيَّ طالب أو طالبة يُخِلُّ بضوابط العملية الامتحانية سوف يُحَاسَبُ وفقًا للقواعد المنظمة لذلك على الفور.



