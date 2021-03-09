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ديني

مجلس تأديبي لطالب وطالبة بجامعة الأزهر لم يلتزما بضوابط أداء الامتحانات

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:06 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
أعلن المركز الاعلامي بجامعة الأزهر إحالة اثنين (طالب- وطالبة) إلى مجلسي تأديبٍ؛ لمخالفتهما الضوابط الإدارية والقواعد المنظمة لأداء لجان الامتحانات في جامعة الأزهر. 

     
وأوضح المركز الاعلامي في بيانه أن أيَّ طالب أو طالبة يُخِلُّ بضوابط العملية الامتحانية سوف يُحَاسَبُ وفقًا للقواعد المنظمة لذلك على الفور. 

    
كما أوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم قامت بتعليق لوحات إرشادية وتوعوية لجميع الطلاب والطالبات، وشددت خلالها على ضرورة  التزام كل طالب وطالبة بالوقت والمكان المخصص لأداء الامتحان، وشددت على ضرورة الالتزام باستخدام الأدوات الشخصية، وعدم اصطحاب أجهزة المحمول داخل اللجان، بجانب ذلك نُبِّه على أهمية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.
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