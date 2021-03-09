شركة بيتر الألمانية تطرح طرازا معدلا من أوبل كروسا GS-Line

طرحت شركة بيتر الألمانية طرازات جديدة يقدم لأول مرة في مصر، وهو تعديل لبعض موديلات أوبل الألمانية، وهي فكرة ليست بجديدة حيث ظهرت بعض الشركات العالمية لتعديل السيارات في مصر.







وتأتي سيارة بيتر، المعدلة الجديدة بمحرك بنزين ومحرك كهرباء في نفس الوقت ويمكنها في ظل هذا النظام الهايبرد بمسافة اجمالية تبلغ 300 كم وتتميز بمحرك بنزين 1200 سي سي تيربو يوفر قوة 130 حصان وناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات وتحقق السيارة استهلاك وقود 4 لتر لكل 100 كم ، بينما المحرك الثاني الكهربائي يقدم 136 حصان وعزم دوران 260 نيوتن متر واستهلاك 16.8 كيلوواط في الساعة.







تأتي السيارة اوبل كروسا بيتر اديشن بمقاعد رياضية خاصة توفر مزيد من الراحة مع استخدام جلد نابا الفاخر في الأبواب مع فرش ألكانتارا في الداخل ، وقالت الشركة أن هذه النسخة من السيارة تتوفر بسعر 470 ألف جنيه.





وقدمت الشركة بعض الموديلات ولكن كانت دائمًا من طرازات فاخرة ولأول مرة تظهر شركة تقدم طرازات أكثر شعبية مثل علامة أوبل مع تقديم نسخ معدلة من سياراتها في مصر بعلامة بيتر ومن السيارات التي أعلن عنها في مصر سيارة أوبل كورسا GS-Line بيتر ايديشن موديل 2021 وهي من السيارات المدمجة الحجم والتي حصلت علي تعديلات خاصة من الشركة.

