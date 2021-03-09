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لجنة من الصحة للمرور على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية في السويس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:39 م
لجنه من الصحه للمرور
لجنه من الصحه للمرور على المستشفيات
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حسن غنيمة
قامت مديريه الصحة والسكان بالسويس تحت اشراف الدكتور اسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس ورئاسة الدكتور سامح شكرى مدير عام الشئون العلاجيه بتشكيل لجنة من العلاج الحر وادارة الصيدله وادارة النفايات الطبيه وادارة ‏مكافحة العدوى للمرور على المستشفيات الخاصة للمتابعة والاطلاع على التحسين المستمر فى القطاع الخاص وفقا للدور المنوطة به ادارة العلاج الحر بالمديرية.


ويهدف تشكيل اللجنة التأكد ‏من التزام جميع مستشفيات القطاع الخاص والمراكز الطبية الخاصة بجميع إجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطره وفقا للقواعد المتفق عليها.


وتضم ‏اللجنة كلا من الدكتورة هدى صالح مدير إدارة العلاج الحر والدكتورة مريم سلامه مدير عام إدارة الصيدلة والمهندس أميرة أحمد مدير إدارة النفايات الطبية والدكتورة غادة بادارة مكافحه العدوى.
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