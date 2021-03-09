لجنة من الصحة للمرور على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية في السويس

قامت مديريه الصحة والسكان بالسويس تحت اشراف الدكتور اسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس ورئاسة الدكتور سامح شكرى مدير عام الشئون العلاجيه بتشكيل لجنة من العلاج الحر وادارة الصيدله وادارة النفايات الطبيه وادارة ‏مكافحة العدوى للمرور على المستشفيات الخاصة للمتابعة والاطلاع على التحسين المستمر فى القطاع الخاص وفقا للدور المنوطة به ادارة العلاج الحر بالمديرية.









ويهدف تشكيل اللجنة التأكد ‏من التزام جميع مستشفيات القطاع الخاص والمراكز الطبية الخاصة بجميع إجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطره وفقا للقواعد المتفق عليها.







