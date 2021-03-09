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حوادث

مصرع طفل وإصابة والده انقلبت بهم سيارة رمال في أسيوط

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:10 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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إيهاب عمر
لقي طفل مصرعه وأصيب والده، اليوم الثلاثاء،  إثر حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال بمدخل قرية رميح التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.


وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة نقل، ووقوع حالة وفاة ومصاب.

وبانتقال ضباط مباحث المركز والإسعاف تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال رقم"9371 ي ج أ" وأسفر الحادث عن مصرع الطفل "على.ع.ع" 7 سنوات، وإصابة والده "عواض.ع.هـ"، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى منفلوط المركزي وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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