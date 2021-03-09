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حوادث

تاجر مخدرات يغسل 250 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:04 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة الجيزة ، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بشراء العقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .


قدرت تلك الممتلكات بـ (250 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 
وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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