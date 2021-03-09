تاجر مخدرات يغسل 250 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة الجيزة ، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بشراء العقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .



