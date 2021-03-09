بيان عاجل من الرئاسة العراقية حول توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل

نفت مؤسسة الرئاسة العراقية صحة الخبر الذي نُسب للرئيس برهم صالح حول استعداد بغداد لتوقيع اتفاق سلام مع "إسرائيل". جاء ذلك في بيان مقتضب للرئاسة العراقية.









وذكر الناطق باسم رئاسة الجمهورية، في بيان أن وسائل اعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحا مفبركا منسوبا لرئيس الجمهورية مفاده ان العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين".









وأكد ان "ما يتم تداوله غير صحيح بالمطلق وان التصريح مفبرك، وندعو وسائل الاعلام والمدونين لتوخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، والا فإن تداول هذه الاخبار بلا تدقيق يهدف الى الاساءة و اثارة الفوضى، ولغايات مريبة".







