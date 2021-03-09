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أخبار العالم

بيان عاجل من الرئاسة العراقية حول توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:18 م
صدى البلد
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محمود نوفل
نفت مؤسسة الرئاسة العراقية صحة الخبر الذي نُسب للرئيس برهم صالح حول استعداد بغداد لتوقيع اتفاق سلام مع "إسرائيل". جاء ذلك في بيان مقتضب للرئاسة العراقية. 


 وذكر الناطق باسم رئاسة الجمهورية، في بيان أن وسائل اعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحا مفبركا منسوبا لرئيس الجمهورية مفاده ان العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين".  


وأكد ان "ما يتم تداوله غير صحيح بالمطلق وان التصريح مفبرك، وندعو وسائل الاعلام والمدونين لتوخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، والا فإن تداول هذه الاخبار بلا تدقيق يهدف الى الاساءة و اثارة الفوضى، ولغايات مريبة".  


وكانت قناة "سكاي نيوز عربية" نشرت تغريدة على منصتها في موقع "تويتر"، مساء الثلاثاء،  سرعان ما قامت بحذفها، جاء في نصّها: "الرئيس العراقي لسكاي نيوز عربية: نوقع اتفاقًا مع إسرائيل في حال التنسيق مع الفلسطينيين".  
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