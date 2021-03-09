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رياضة

رغم عرض 30 مليون يورو سنويا .. مبابي يصدم باريس سان جيرمان

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:43 م
مبابي
مبابي
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محمد السعيد
أكد تقرير إسباني أن كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، رفض تجديد عقده مع النادي الفرنسي، الذي ينتهي في صيف 2022.


وذكر برنامج " الشيرنجيتو" الإسباني، أن إدارة باريس سان جيرمان عرضت على مبابي تجديد عقده لمدمة 4 أو 5 مواسم مقابل 30 مليون يورو سنويا، لكن اللاعب رفض عرض إدارة ناديه، لرغبته في خوض تجربة جديدة".


كانت تقارير صحفية أشارت إلى رغبة كيليان مبابي في الانضمام إلى ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة، واللعب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.


وتبلغ القيمة التسويقية لـ كيليان مبابي 180 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.


ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة غدا، الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.


يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز باريس سان جيرمان على برشلونة بنتيجة 4 - 1.


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