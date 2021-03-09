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أخبار العالم

البحرين.. رئيس مجلس الشورى يعلق على زيارة ولي العهد إلى السعودية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:01 م
الأمير سلمان بن حمد
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
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محمد عثمان
أكد رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح الصالح، أن زيارة ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى المملكة العربية السعودية، تمثّل انعكاسًا لروابط أخوية راسخة، وعلاقات تاريخية وطيدة ومتجذرة بين البحرين والسعودية.

وأعرب الصالح عن كبير الاعتزاز وعظيم الفخر بما تشهده المملكتان الشقيقتان من نماء وازدهار، وتعاون مشترك في شتى المجالات، بفضل القيادة الحكيمة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح الصالح أنَّ ما يربط البحرين بالسعودية من وشائج المودة والمحبة والأخوة المتينة، تجسّد التلاحم والتقارب بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن زيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تمثل امتدادًا للزيارات المتبادلة، والمباحثات المستمرة بين البلدين في كل ما شأنه الدفع بمزيد من الوحدة والتماسك والتكامل الثنائي.

وأشاد الصالح باللقاء الأخوي الذي جمع الأمير سلمان، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مثمنًا ما تم التأكيد عليه خلال اللقاء لمواصلة الدعم والمساندة لتنفيذ الرؤى والتطلعات المشتركة بين البحرين والسعودية.
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