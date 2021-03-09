بائعة مناديل .. سيد علي يفجر مفاجأة جديدة عن طفلة التحرش بالمعادي

قال الإعلامي سيد على، إن الجميع يتحدث عن واقعة المتحرش، والجميع غاضب من قيام هذا الرجل الأربعيني بالتحرش بطفلة.





وأضاف سيد علي، خلال تقديمه برنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن حادثة اليوم قلبت السوشيال ميديا، وهناك أمر غريب وهو ربط بعض المواطنين هذه الحادثة بصورة المتهم فى القضية ووقوفه فى الكعبة المشرفة.





وتابع : " بلاش نربط هذه الواقعة بـ الدين، مؤكدًا هذا شخص ارتكب جريمة وسيتم عقابه".





ولفت إلى أن الطفلة ليس لها أهل و تقوم ببيع المناديل، وأن هذا الشخص قام باستدراجها وفعل معها ما تم مشاهدته فى الفيديو.





وأعلنت أجهزة الأمن القبض على المتهم داخل عقار بالمعادي



وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر المتهم أثناء استدراجه للطفلة المجني عليها داخل مدخل العقار للتحرش بها.

وظهر في الفيديو تشاجر صاحبة كاميرا المراقبة مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يده ، وبعدها فر هاربا، وتم تحرير محضر عن الواقعة وتم التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بضبط وإحضار المتهم بالتحرش بطفلة داخل مدخل عقار بميدان الحرية بحي المعادي.

وتبين من التحريات، أن المتهم هو "م. ج" ٣٢ سنة ، تم تحديده من خلال كاميرات المراقبة الموجودة محل الواقعة وتم توجيه مأمورية لضبطه الا أنه تبين هروبه بعد علمه بفضح آمره عبر السوشيال ميديا من خلال فيديو كاميرا المراقبة المتداول.





