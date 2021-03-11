تحذير لمستخدمي آيفون .. ملايين الهواتف تفقد دعم "واتساب" إلى الأبد

كشف تقرير صادر عن موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق "واتساب"، فإن منصة المراسلة المملوكة لشركة "فيسبوك"، تعتزم إسقاط دعمها لعدد من أجهزة آيفون التابعة لشركة آبل الأمريكية.





وبحسب ما ذكره موقع "news18"، شارك موقع WABetaInfo، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أوضح فيها أن تطبيق "واتساب" أصبح لا يدعم الآلاف الإصدارات من هواتف آيفون التي تعمل بإصدار نظام التشغيل iOS 9 أو ما قبله.





ووفقا للتقرير الموقع الذي يتتبع التغييرات والميزات القادمة بمنصة "واتساب"، فأن من بين هواتف شركة آبل التي ستفقد دعم تطبيق المراسلة الشهير إلى الأبد هي iPhone 4 و iPhone 4s، مما يجعل هاتف iPhone 5، من أقدم أجهزة آيفون التي تدعم تشغيل تطبيق التراسل في الوقت الحالي، بعد حصوله على إصدار أحدث من نظام التشغيل وهو iOS 10.3.





وأما بالنسبة لهواتف أندرويد يدعم "واتساب" حاليا، الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android 4.0.3 أو أحدث من جوجل، وإلى جانب ذلك، يعمل تطبيق التراسل الاجتماعي على نظام التشغيل KaiOS، الذي يتم استخدامه في العديد من الهواتف المميزة بما في ذلك Jio Phone وJio Phone 2.





ومن ناحبة أخرى، تعمل شركة "واتساب" على تطوير نسخة محسنة من ميزة "الدردشات المؤرشفة"، حسبما أفاد موقع WABetaInfo، يعمل "واتساب" على واجهة مستخدم جديدة لخلية الدردشات المؤرشفة، التي ستكون مرئية فقط إذا كان لدى المستخدم أي محادثات في الأرشيف الخاص به.





وستعمل النسخة المحسنة من خاصية الدردشات المؤرشفة، على كتم صوت جميع الإشعارات الواردة من المحادثات التي يحددها المستخدم على أنها مزعجة، ما يعني أن التطبيق لن يرسل إشعارات للمستخدمين عند تفعيل الميزة، أو عندما يتلقون رسائل في الدردشات المؤرشفة.