كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث ظاهرة فلكية جديدة نشهدها في سماء القاهرة اليوم الخميس الموافق 11 من شهر مارس الجاري .





وقد أوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"

إن القمر سيكون عند أقرب مسافة له من الشمس .





وأضاف ، أنه سيقترن مع كوكب عطارد ، لافتًا إلى أن هناك ظاهرة أخرى ستحدث في نفس اليوم ، وهي اقتران كوكب "نبتون" مع الشمس .





ويمكن رؤية هذه الظواهر الفلكية بشرط أن تكون السماء صافية ، بحيث تكون خالية من الغيوم والسحب وبخار الماء ، حتى يتمكن هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال مشاهدتها .





جدير بالذكر ، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية يقوم بالإجابة على جميع التساؤلات الواردة إليه ، بشأن هذه الظواهر الفلكية ، وتوضيحها للتاس وتعريفهم بها .





كما يسعى المعهد إلى تطوير كافة الأجهزة والتليسكوبات الموجودة به ، لرصد كافة حركات جميع الأجرام السماوية والكويكبات .