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تعليم

ظاهرة فلكية جديدة نشهدها في سماء القاهرة اليوم

الخميس 11/مارس/2021 - 09:01 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أحمد الشاهد
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث ظاهرة فلكية جديدة نشهدها في سماء القاهرة اليوم الخميس الموافق 11 من شهر مارس الجاري .

وقد أوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" 
إن القمر سيكون عند أقرب مسافة له من الشمس .

 وأضاف ، أنه سيقترن مع كوكب عطارد ، لافتًا إلى أن هناك ظاهرة أخرى ستحدث في نفس اليوم ، وهي اقتران كوكب "نبتون" مع الشمس .

ويمكن رؤية هذه الظواهر الفلكية بشرط أن تكون السماء صافية ، بحيث تكون خالية من الغيوم والسحب وبخار الماء ، حتى يتمكن هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال مشاهدتها .

جدير بالذكر ، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية يقوم بالإجابة على جميع التساؤلات الواردة إليه ، بشأن هذه الظواهر الفلكية ، وتوضيحها للتاس وتعريفهم بها .

كما يسعى المعهد إلى تطوير كافة الأجهزة والتليسكوبات الموجودة به ، لرصد كافة حركات جميع الأجرام السماوية والكويكبات .
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