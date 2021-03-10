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زيادة في إصابات كورونا..وزارة الصحة توجه تحذيرا شديدا للمواطنين

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:52 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بـ وزارة الصحة، إن أرقام الاصابات في مصر تقل وتزيد بدرجات متفاوتة خلال الفترة الماضية، معقبا: هناك زيادة بنسبة بسيطة في بعض المحافظات، كما هو الحال في محافظة أسوان.

واسترسل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة "دي ام سي": وزارة الصحة أرسلت وفدا من أجل الوقوف على الملابسات داخل محافظة أسوان، معقبا: نسبة الزيادة في الإصابات لا تتجاوز  5%.

وأكمل: نسبة الإشغال في أسرة العزل  55%، ونسبة الإشغال في العناية المركزة أكبر قليلا، منوها بان معظم الحالات تصل إلى مستشفيات العزل بعد وقت طويل ما يؤدي إلى تدهور حالاتها

وأوضح، أن الموجة الثانية تسببت في وجود فجوة بين المواطنين ومستشفيات العزل، معقبا:"المواطنون أصبحوا يحصلون على بروتوكولات العلاج دون الذهاب إلى أي مستشفى.

وأشار إلى أن هذا التصرف تسبب في تشتت متابعة الأطباء مع المرضى نتيجة عدم تواصلهم منذ البداية مع مستشفيات الوزارة، مشددا على أن العزل المنزلي يجب أن يتم بشروط أصدرتها وزارة الصحة، متابعا: الوزارة يجب أن تتابع المرضى تحسبا لحدوث أي انتكاسات.

وناشد رئيس الادارة المركزية المواطنين بالتوجه إلى مستشفيات الوزارة فور الشعور بأي أعراض تنفسية.
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