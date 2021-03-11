حقيقة عدم وجود كفارة يمين في الحلف بين الآباء والأبناء .. الإفتاء تحسم الخلاف

الحلف على الأبناء ظاهرة منتشرة في كل منزل، وذلك بسبب المشادات والتوجيهات اليومية، إما لتقويم السلوك أو الخلاف في وجهات النظر او بسبب الدراسة والامتحانات ، والسؤال الذي يشغل بال الكثير هل هذا اليمين له كفارة مع العلم انها كثيرة جدا؟.





الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء أكد أن كثرة الحلف على الأبناء غير مستحبة، ولا يجوز الإخلال بالقسم، وإن لم أفعل أبرئه».





كفارة الحلف على الأبناء

الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء اكد، أن الحلف الكثير لعقاب الأبناء يعد من يمين اللغو، لافتا إلى أن الآباء أو الأمهات الذين يحلفون على أبنائهم كثيرًا لا يقصدون فى الغالب اليمين نفسه ولكن مجرد التوكيد فقط لنية العقاب وغيره، فلا كفارة على صاحبه؛لعدم قصده الحلف.





حلفت يمين طلاق على الطعام ثم أكلت بعد أن صالحتني زوجتي، فهل علي كفارة؟.





الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد أنه طالما أزال سبب الشقاء التى حلفت بسببه فانتهى الأمر فلا كفارة عليك، فأنت حلفت فى موقف معين بسبب معين وانتهت المشكلة فهذه اسماها الفقهاء يمين الفور، أى طالما انك حلفت على شئ وانتهت المشكلة وزوجتك صالحتك وراضتك فلا يقع الطلاق ولا يكون عليك كفارة.





وتابع: "الله سبحانه وتعالى نهى عن الإكثار من الحلف بداعي ودون داعي، وجريانه على الألسنة".





واستشهد «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما حكم كثرة الحلف بجدوى ودون جدوى، فأنا أحلف على أمي أن تفعل كذا وكذا ؟ »، بقوله عز وجل: «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » الآية 224 من سورة البقرة.



