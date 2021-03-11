في عيد ميلادها.. العمر الحقيقي لـ جيهان فاضل وسر صدمتها النفسية

نرصد ابرز المعلومات عن الفنانة جيهان فاضل.

1- ولدت في يوم 11 مارس عام 1973 بالقاهرة.





2- والدها كان مهندسًا معماريًّا، ووالدتها أستاذة جامعية.





3- تخرجت في كلية علوم الحاسب الآلي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.





4- بدأت علاقتها بالتمثيل من خلال المسرح الجامعي الذي قدمت عليه العديد من الأعمال المسرحية.





5- اكتشفها المخرج خيري بشارة وهي لا تزال في الجامعة، وقدمها للجمهور في فيلمه "آيس كريم في جليم" عام 1992 مع الفنان عمرو دياب، ثم اتجهت إلى التليفزيون.





6- تزوجت من مصمم الأزياء عمرو حمدي الذي توفى إثر أزمة قلبية حادة عام 2012، ولديها منه ثلاثة أبناء هم "عالية، وزياد، وأدهم".





7- حققت جماهيريتها بشكل أكبر من خلال التليفزيون، الذي قدمت على شاشته عددًا من المسلسلات، شاركت فيها مع كبار النجوم، مثل مسلسلات: "أرابيسك"، مع صلاح السعدني، و"امرأة من زمن الحب"، مع سميرة أحمد، و"في أيد أمينة"، مع يسرا، و"موجة حارة"، و"تحت السيطرة"، وأعمال أخرى.





8- عملت بعدد من الأفلام السينمائية أشهرها: "امرأة هزت عرش مصر، والتحويلة، وإنذار بالقتل، وأرض أرض، والشرف، وسهر الليالي، وقشطه يا بابا، والفاجومي".





9- شاركت في تظاهرات ثورة 25 يناير مع زوجها وأبنائها، رافضة أن يكون سبب نزولها ميدان التحرير هو تحقيق الشهرة التي لم تحققها من خلال التمثيل، مشيرة في لقاء تليفزيوني مع طوني خليفة إلى أنها عندما نزلت الميدان يوم 25 يناير لم تكن تعرف أن الأمر سيتطور بهذا الشكل وستصبح ثورة.





10- نفت ما تردد عن تعرضها للتحرش والاعتداء خلال تواجدها بمظاهرات ميدان التحرير، وقالت: "إن الأمر كان مجرد تزاحم وتدافع من كثرة المشاركين في المظاهرات، وقام بعض الثوار بإدخالي أحد المقاهي بالتحرير وجلست قليلًا، ثم جاءت سيارة أحد الأصدقاء وركبت فيها بصحبة المذيع يوسف الحسيني وابتعدت عن الزحام والتدافع".





11- أشاع البعض خبر زيارتها لرئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف في محبسه، من أجل الحصول على "أفلام مخلّة" لها قام بتصويرها، إلا أنها نفت ذلك قائلة: "أعتقد أنه كان يعمل هذا الأمر مع الفنانات أيام صلاح نصر فقط، وأنا وقتها كنت طفلة"، متابعة: "لم أشك في تصوير أفلام مخلة لي، لأني ليس عندي شيء عملته أخجل منه، وحتى لو تم تصويري هيكونوا صوروني مع زوجي، لكن في النهاية لو هذا حدث ووضعوا كاميرات لي في غرفة نومي، فأنا لا أحب الناس كلها تراني في غرفة نومي.





12- كشفت عن أنها لا تستطيع أن تظل فترة طويلة بدون تدخين، لافتة إلى أنها بدأت التدخين منذ كانت في الثانوية العامة، حيث كانت تكمل السجائر بعد جدتها، ثم تطور الأمر بسرقة السجائر من جدتها لأنها كانت تخجل من شراء السجائر، وأن هذا الأمر لم يستمر طويلا حتى علمت العائلة.





13- اتهمها المحامي سمير صبري بـ "قلب نظام الحكم"، بعد ادعائه بأنها دعت لنزول التظاهرات لإسقاط "السيسي"، لكنها ردت متهكمة عبر حسابها على "تويتر" فكتبت: "قلب النظام الحكم مرة واحدة.. ده أنا طلعت جامدة أوي"، نافية أن تكون قد دعت لنزول أي تظاهرات عبر حسابها.



