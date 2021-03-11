لمدة 4 سنوات .. ألفت عمر تكشف سر اختفائها عن الساحة الفنية

كشفت الفنانة ألفت عمر، عن أسباب اختفائها عن الساحة الفنية لمدة أربع سنوات.





واوضحت الف عمر خلال لقائها مع الفنان إدوارد، والإعلامية نانسي مجدي في برنامج "القاهرة اليوم" على قناة ألفا، أنها انشغلت بعدة أمور، ففي البداية طلبت للمشاركة في مسلسل "عمر بن الخطاب" خارج مصر، وسافرت إلى سوريا وبقيت هناك فترة لهذا الغرض، وتم ترشيحها لفيلم في أمريكا، فسافرت إلى هناك وبقيت فترة، كما أنها انشغلت مع إنجاب وتربية ابنها، الذي يبلغ من العمر سبعة أعوام.





وقالت ألفت عمر إن الخريطة الفنية مختلفة بعد عودتها بالنسبة للمخرجين ومديري التصوير والمنتجين، والبعض يتذكرها والبعض الآخر نسيها، ودائما يسألونها "إنت فين؟"



