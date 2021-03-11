فى ذكرى عيد ميلاده.. 10 معلومات لا تعرفها عن محمد قنديل





نرصد أبرز المعلومات عن الفنان الراحل محمد قنديل:





- اسمه قنديل محمد حسن ولد يوم 11 مارس 1929 من مواليد شبرا.





- كان والده موسيقيا من هواة العزف على العود والقانون.





- تعلم بمدارس شبرا ثم التحق بمعهد الموسيقي العربية تحت رعاية الملحن ابراهيم شفيق، كان عاشقا لرياضة المصارعة ورفع الأثقال، وهوايته المفضلة جمع آلات العود وتربية العصافير والطيور بالمنزل.





- اختارته أم كلثوم معها فى تابلوه «القطن» فى فيلم عايدة.





- زوج عمته هو الموسيقار عبد اللطيف عمر.





- أول أغنياته للإذاعة المصرية كانت عام 1946 و هى «يا ميت لطافة يا تمر حنة»





- لحن له الكثير من الملحنين، مثل محمود الشريف، محمد الموجى، محمد فوزى.





- قدم للإذاعة أكثر من 45 سنة فى فن الغنا الشرقى وتراثه بين الأغنية الشعبية والموال والدور والموشح وأغنية السينما والأغانى الوطنية والصور الغنائية فى الراديو والتلفزيون.





-من أشهر أغانيه (يارايحين الغورية، بين شطين وميه، سماح، جميل وأسمر، أبو سمرة السكرة، انشالله ما اعدمك، يا حلو صبح)، كما غنى لثورة يوليو أغنية ع الدوار، الراية مصرية، وغني خلال العدوان الثلاثي (يا ويل عدو الدار) وللوحدة المصرية والسورية غنى (وحده ما يغلبها غلاب).





- رحل 6 سبتمبر سنة 2004.

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد قنديل والذى قدم ما يقرب من 800 اغنية لمست وجدان جمهوره المحب لحنجرته الذهبية والمليئة بالطرب الاصيل.