فى ذكرى عيد ميلاده.. 10 معلومات لا تعرفها عن محمد قنديل

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد قنديل والذى قدم ما يقرب من 800 اغنية لمست وجدان جمهوره المحب لحنجرته الذهبية والمليئة بالطرب الاصيل.
نرصد أبرز المعلومات عن الفنان الراحل محمد قنديل:
- اسمه قنديل محمد حسن ولد يوم 11 مارس 1929 من مواليد شبرا.
- كان والده موسيقيا من هواة العزف على العود والقانون.
- تعلم بمدارس شبرا ثم التحق بمعهد الموسيقي العربية تحت رعاية الملحن ابراهيم شفيق، كان عاشقا لرياضة المصارعة ورفع الأثقال، وهوايته المفضلة جمع آلات العود وتربية العصافير والطيور بالمنزل.
- اختارته أم كلثوم معها فى تابلوه «القطن» فى فيلم عايدة.
- زوج عمته هو الموسيقار عبد اللطيف عمر.
- أول أغنياته للإذاعة المصرية كانت عام 1946 و هى «يا ميت لطافة يا تمر حنة»
- لحن له الكثير من الملحنين، مثل محمود الشريف، محمد الموجى، محمد فوزى.
- قدم للإذاعة أكثر من 45 سنة فى فن الغنا الشرقى وتراثه بين الأغنية الشعبية والموال والدور والموشح وأغنية السينما والأغانى الوطنية والصور الغنائية فى الراديو والتلفزيون.
-من أشهر أغانيه (يارايحين الغورية، بين شطين وميه، سماح، جميل وأسمر، أبو سمرة السكرة، انشالله ما اعدمك، يا حلو صبح)، كما غنى لثورة يوليو أغنية ع الدوار، الراية مصرية، وغني خلال العدوان الثلاثي (يا ويل عدو الدار) وللوحدة المصرية والسورية غنى (وحده ما يغلبها غلاب).
- رحل 6 سبتمبر سنة 2004.