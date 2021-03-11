عروض البيت الفني للمسرح في 4 محافظات خارج القاهرة هذا الأسبوع

أكد الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح على استمرار البيت الفني للمسرح في مساعيه لان تصل عروضه الاحترافية الى المحافظات المصرية كافة ولكل مواطن مصري، وذلك تطبيقا لاستراتيجية العدالة الثقافية التي تنتهجها وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، حيث يقدم البيت الفني للمسرح هذا الاسبوع ضمن برنامج نهاية الاسبوع ١٠ عروض مسرحية، من ضمنها ٥ عروض خارج محافظة القاهرة، بمحافظات الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ و قنا.

كما أوضح "مختار " ان خطة مشروع المواجهة و التجوال التي وضعها البيت الفني للمسرح وتنفذها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوي ، تسير على قدم

وساق طبقا للخطة الموضوعة مسبقا، والتي تهدف لتجوال ٩ عروض مسرحية ب ١٤ محافظة حتى شهر يونيو المقبل، حيث قدمت عروض البيت الفني للمسرح حتى الآن ٢٠ ليلة عرض لأربع عروض مسرحية

وهم المتفائل من إنتاج فرقة المسرح القومي، عيلة الفقري من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، رحلة سعيدة من إنتاج فرقة المسرح الحديث ، جنة هنا من إنتاج فرقة مسرح الغد ، وذلك منذ بداية المشروع في ٢٤ فبراير الماضي، حيث قدموا عروضهم بمحافظات البحيرة ، كفر الشيخ، بورسعيد، الغربية .

وقد وجه "مختار" الشكر و التقدير لكل شركاء مشروع المواجهة

والتجوال منهم وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة الداخلية ، وزارة الشباب والرياضة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤسسات المجتمع المدني، وكافة الفرق التابعة للبيت الفني للمسرح والتي قامت بمجهود عظيم من أجل تنفيذ هذه الخطة على الأرض ، كما وجه الشكر والتقدير لكتيبة الفنانين والفنيين المخلصين لتفانيهم في عملهم من أجل ان تصل عروض البيت الفني للمسرح بأفضل صورة، لتنال رضا وإعجاب الجمهور في مختلف أماكن عرضها.

جدير بالذكر أن هذا الأسبوع يقدم البيت الفني ١٠ عروض مسرحية ضمن برنامجه لنهاية الاسبوع ، حيث يقدم عيلة الفقري، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي يوم الجمعة والأحد التاسعة مساء على المسرح العائم الكبير ، و عرض "ريسايكل" أيام الخميس والجمعة ، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة ، على مسرح الطليعة قاعة زكي طليمات بالعتبة السابعة مساء ، عرض " أفراح القبة " من إنتاج فرقة مسرح الشباب، على المسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام الثامنة مساء ، عرض " رحلة الزمن الجميل " أيام الخميس و الجمعة، على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة في تمام السابعة مساء ، و عرض " ست الدنيا " من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة أيام الخميس و الجمعة والسبت والأحد، على مسرح متروبول بالعتبة الساعة ٧ مساء ، وبالاسكندرية من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية يقدم عرضين وهم حكايات الصياد وأمير البحار في تمام السادسة مساء على مسرح بيرم التونسي ، وعرض " لسة فاكر " في تمام السابعة مساء على مسرح ليسيه الحرية.

أما ضمن خطة مشروع المواجهة و التجوال فتقدم فرقة المسرح الحديث عرضين من إنتاجها و هم عرض "ولاد البلد" على مسرح قصر ثقافة قنا بمحافظة قنا السابعة مساء، ابتداء من اليوم و لمدة خمس أيام ، و عرض رحلة سعيدة على مسرح قصر ثقافة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ في تمام السابعة مساء حتى غدا الجمعة ، و محافظة البحيرة على مسرح قصر ثقافة دمنهور تقدم فرقة مسرح الغد عرض " جنة هنا " حتى غدا الجمعة في تمام السابعة مساء ، وتقدم جميع العروض ضمن مشروع المواجهة و التجوال بالمجان.