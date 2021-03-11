وصول الزمالك وسيراميكا كليوباترا إلى ستاد القاهرة قبل اللقاء المرتقب





ويستضيف فريق الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري العام.





ويقود المباراة الحكم محمود ناجي، ويساعده محمود أبو الرجال، محمد محمود لطفي، وأحمد إبراهيم حكما رابعا، بينما يقود تقنية الفيديو محمود بسيوني، ويساعده عاطف حسين.





ويدخل الزمالك المباراة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد ٣٠ نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد ٢١ نقطة.

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنافسه سيراميكا كليوباترا إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي، قبل المواجهة في بطولة الدوري الممتاز.