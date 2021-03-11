وصول الزمالك وسيراميكا كليوباترا إلى ستاد القاهرة قبل اللقاء المرتقب

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنافسه سيراميكا كليوباترا إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي، قبل المواجهة في بطولة الدوري الممتاز.
ويستضيف فريق الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري العام.
ويقود المباراة الحكم محمود ناجي، ويساعده محمود أبو الرجال، محمد محمود لطفي، وأحمد إبراهيم حكما رابعا، بينما يقود تقنية الفيديو محمود بسيوني، ويساعده عاطف حسين.
ويدخل الزمالك المباراة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد ٣٠ نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد ٢١ نقطة.