سيناء من ساحة مواجهة إلى قاطرة تنمية.. إنجازات الدولة تترجم رؤية 2014 إلى واقع ملموس

تواصل الدولة المصرية تنفيذ خطة شاملة لإعادة الإعمار والتطوير، مستندة إلى رؤية استراتيجية أُطلقت قبل أكثر من عقد، وذلك في مشهد يعكس تحولًا جذريًا في مسار التنمية داخل شبه جزيرة سيناء.

أبطال الجيش والشرطة وأبناء سيناء

ومع تضحيات كبيرة قدمها أبطال الجيش والشرطة وأبناء سيناء، بدأت ملامح واقع جديد تتشكل على الأرض، عنوانه الاستقرار والبناء.

مشروع قومي متكامل

وفي هذا السياق، تتوالى التصريحات الرسمية التي تؤكد أن ما تحقق ليس مجرد وعود، بل إنجازات حقيقية تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات الحيوية، في إطار مشروع قومي متكامل يستهدف تحقيق التنمية المستدامة.

إطلاق مشروع قومي شامل

من جانبه؛ أكد اللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز المركزي لتعمير سيناء ومدن القناة، أن الدولة المصرية منذ عام 2014، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت ملف تنمية وتعمير سيناء على رأس أولوياتها، من خلال إطلاق مشروع قومي شامل يستهدف تطوير المنطقة في مختلف المجالات.

وأوضح مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن ما أعلنه الرئيس في عام 2014 بشأن تنمية سيناء أصبح واقعًا ملموسًا اليوم، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في ترجمة هذه الرؤية إلى مشروعات حقيقية على الأرض.

البداية الحقيقية لمسار التنمية

وأشار إلى أن البداية الحقيقية لمسار التنمية جاءت عقب القضاء على الإرهاب، في معركة وصفها بـ"الفاصلة"، والتي قدم خلالها الجيش والشرطة وأبناء سيناء تضحيات كبيرة من الشهداء الأبرار، ما مهد الطريق لبدء عملية البناء والتنمية.

وأضاف أن المرحلة التي تلت ذلك كانت بمثابة "معركة تنمية"، حيث تم تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة بدأت منذ 2014، وتم الانتهاء منها بالكامل في عام 2023، مؤكدًا أن هذه الخطة أسفرت عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية.

شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة

وكشف رئيس الجهاز المركزي لتعمير سيناء ومدن القناة عن أن الجهاز نفذ العديد من المشروعات، خاصة في قطاع البنية التحتية، وعلى رأسها مد شبكات الكهرباء إلى المناطق المحرومة، بما ساهم في تحسين جودة الحياة ودعم خطط الاستقرار والتوطين داخل سيناء.

وأكد أن الدولة مستمرة في استكمال جهود التنمية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمعيشة لأهالي سيناء، وتحويلها إلى منطقة جاذبة للاستثمار والتنمية الشاملة.

