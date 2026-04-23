الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سيناء من ساحة مواجهة إلى قاطرة تنمية.. إنجازات الدولة تترجم رؤية 2014 إلى واقع ملموس

سيناء
سيناء
محمد البدوي

تواصل الدولة المصرية تنفيذ خطة شاملة لإعادة الإعمار والتطوير، مستندة إلى رؤية استراتيجية أُطلقت قبل أكثر من عقد، وذلك في مشهد يعكس تحولًا جذريًا في مسار التنمية داخل شبه جزيرة سيناء.

أبطال الجيش والشرطة وأبناء سيناء

ومع تضحيات كبيرة قدمها أبطال الجيش والشرطة وأبناء سيناء، بدأت ملامح واقع جديد تتشكل على الأرض، عنوانه الاستقرار والبناء. 

مشروع قومي متكامل 

وفي هذا السياق، تتوالى التصريحات الرسمية التي تؤكد أن ما تحقق ليس مجرد وعود، بل إنجازات حقيقية تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات الحيوية، في إطار مشروع قومي متكامل يستهدف تحقيق التنمية المستدامة.

إطلاق مشروع قومي شامل

من جانبه؛ أكد اللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز المركزي لتعمير سيناء ومدن القناة، أن الدولة المصرية منذ عام 2014، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت ملف تنمية وتعمير سيناء على رأس أولوياتها، من خلال إطلاق مشروع قومي شامل يستهدف تطوير المنطقة في مختلف المجالات.

وأوضح مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن ما أعلنه الرئيس في عام 2014 بشأن تنمية سيناء أصبح واقعًا ملموسًا اليوم، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في ترجمة هذه الرؤية إلى مشروعات حقيقية على الأرض.

البداية الحقيقية لمسار التنمية

وأشار إلى أن البداية الحقيقية لمسار التنمية جاءت عقب القضاء على الإرهاب، في معركة وصفها بـ"الفاصلة"، والتي قدم خلالها الجيش والشرطة وأبناء سيناء تضحيات كبيرة من الشهداء الأبرار، ما مهد الطريق لبدء عملية البناء والتنمية.

وأضاف أن المرحلة التي تلت ذلك كانت بمثابة "معركة تنمية"، حيث تم تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة بدأت منذ 2014، وتم الانتهاء منها بالكامل في عام 2023، مؤكدًا أن هذه الخطة أسفرت عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية.

شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة

وكشف رئيس الجهاز المركزي لتعمير سيناء ومدن القناة عن أن الجهاز نفذ العديد من المشروعات، خاصة في قطاع البنية التحتية، وعلى رأسها مد شبكات الكهرباء إلى المناطق المحرومة، بما ساهم في تحسين جودة الحياة ودعم خطط الاستقرار والتوطين داخل سيناء.

وأكد أن الدولة مستمرة في استكمال جهود التنمية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمعيشة لأهالي سيناء، وتحويلها إلى منطقة جاذبة للاستثمار والتنمية الشاملة.

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: أسعار الوقود لن تتراجع لمستويات ما قبل الحرب قبل نهاية 2026

إبراهيم عادل

سيرحل للدوري القطري.. أول ضحايا صفقة إبراهيم عادل في الأهلي

وزارة الصحة والسكان

الصحة تعلن إنجازات منظومة شكاوى المواطنين في الربع الأول من 2026

تحليل

مصر تشهد تغيرات موسمية في الإنفاق من رمضان إلى العيد .. وزيادة ملحوظة بالسفر والتجزئة

مركز

مصر تعزز صادرات التكنولوجيا بافتتاح مركز عالمي جديد لخدمات التعهيد

بالصور

الناس فاكراها مليانة بروتين .. 6 أكلات واخدة أكبر من حقها فى الريجيم

طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها خلال رحلتها بلندن

مجدي الهواري يكشف كواليس ما لم يُحكى عن بني مزار

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد