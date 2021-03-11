مناهج المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني كاملة

المواد التي تم تأجيلها

وكشف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن المواد التي ستؤجل لأخر العام، هي: الحاسب الآلي في التعليم النموذجي والخاصة، التربية الفنية في جميع المراحل، المستوى الرفيع في المعاهد النموذجية والخاصة.







