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ديني

مناهج المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني كاملة

الخميس 11/مارس/2021 - 07:06 م
مناهج المعاهد الأزهرية
مناهج المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني كاملة
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محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن الخطة الجديدة للعام الدراسي 2020-2021م، وتوزيع مناهج المرحلة (الابتدائية والإعدادية والثانوية) بالفصل الدراسي الثاني. 
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المواد التي تم تأجيلها
وكشف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن المواد التي ستؤجل لأخر العام، هي: الحاسب الآلي في التعليم النموذجي والخاصة، التربية الفنية في جميع المراحل، المستوى الرفيع في المعاهد النموذجية والخاصة.


وأضاف عباس، أن امتحان القرآن الكريم سيكون في المقرر وليس تراكميا في امتحانات الترم الأول، أما في امتحانات التقييم في الفصل الدراسي الثاني سيكون الامتحان تراكمي، مشيرا إلى أن الغرض من الامتحان هو أن يحقق كل طالب ثمرة جهده طوال العام، وعلينا احترام جهد كل طالب ونمنحه حقه في الدرجات، مناشدا المعلمين بالإلتزام والحرص على توعية الطلاب لتمر الطلاب بخير كعادة كل عام.
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