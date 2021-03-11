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فن

دينا الشربيني تطرح برومو فيلم "ثانية واحدة"

الخميس 11/مارس/2021 - 09:33 م
صدى البلد
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محمد نحلة

طرحت الفنانة دينا الشربيني البرومو الرسمي لفيلم ثانية واحدة عبر حسابها على "فيسبوك"، وكتبت: قريبا.


فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدي، ومن إخراج أكرم فريد.


وكانت آخر أعمال دينا الشربيني، الفنية مسلسل "لعبة النسيان" والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، بجانب كل من الفنان أحمد داوود، وإنجي المقدم، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي وعدد آخر من النجوم.


كما ظهرت دينا الشربيني، مؤخرًا مع الهضبة عمرو دياب، في كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، والتي تم تصويرها في الساحل الشمالي.
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