بعد قرار إقامة صلاة التراويح.. رواد المساجد ينتظرون شهر رمضان بفارغ الصبر

بفارغ الصبر ينتظر المصريون شهر رمضن المبارك بعد قرار وزارة الأوقاف بعدم غلق المساجد خلال الشهر المعظم والسماح باداء جميع الصلوات وخاصة صلاة التراويح والتي حُرم منها الجميع العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.





ورغم تحذيرات وزارة الصحة وتوقعها بارتفاع أعداد المصابين خلال شهر رمضان المقبل ، الا ان وزارة الأوقاف راهنت على وعي المواطنين ورواد المساجد في الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المساجد ، وفي الوقت نفسه حذرت الوزارة من ان اي خروج عن التعليمات وعدم الالتزام بالضوابط المعلنة سيتم غلق المسجد حتى نهاية الشهر الكريم .





وأعلنت وزارة الأوقاف انعقاد صلاة القيام في رمضان وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها الجمعة.





وأكد وكيل الوزارة لشئون المساجد د. نوح العيسوي أنه مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد ستقام بإذن الله تعالى صلاة القيام في رمضان في المساجد التي تقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأية موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف، مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة كل الضوابط القائمة والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين، مع تأكيدنا أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد، سائلين الله عز وجل أن يبلغنا رمضان بخير وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.





فيما أكد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إننا حرمنا من صلاة التراويح في المسجد في رمضان الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد؛ مما جعلنا في حاجة واشتياق إلى إقامتها مجددا.





واضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا باقية، منوها بأن الصلاة ستكون بالتباعد بين المصلين.





وأشار إلى أنه لن يتم الصلاة في الشارع حتى لا تساعد الصلاة علي انتشار الفيروس أو تعطل حركة المرور.





ووجه حديثه للمصلين،: "اذهب إلى المساجد وأنت في حالة الوضوء، ومعك المصلية الخاصة بك، وارتدي كمامة".





وأشار ان كل المساجد التي يصلى بها الجمعة، ستفتح أبوابها لصلاة التراويح، وردد: "أي مسجد مساحته أكبر من 100 متر سيفتح أبوابه لصلاة التراويح".





وشدد طايع على أنه لا نيه لغلق المساجد ودور العبادة مرة أخري في ظل نجاح الدولة بالمرور بالمساجد في الموجة الثانية بنجاح كبير فبلغت نسبة الإخفاق أقل من 1% وتم معاقبة غير الملتزمين بالمساجد بالغرامات والتحويل للتحقيق والإيقاف عن العمل بل والغلق الجزئي للمساجد المخالفة.





ووضعت وزارة الأوقاف، ضوابط ضمن الإجراءات الإحترازية لكورونا منها: لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه، ولن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، فإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد





كذلك يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به، مع تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات ، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف، واصطحاب المصلى الشخصي، وعدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.



