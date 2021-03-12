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طريقة تحضير تشيز كيك بدون جيلاتين

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:21 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الشيف سالى فؤاد عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك طريقة تحضير عمل مقادير تشيز كيك بدون جيلاتين ..

المقادير..
2 علبة بسكويت مطحون 
ربع كوب ماء مغلي 
نصف كيلو كريم تشيز  او جبنة مربعات
نصف كوب كريمة لباني 
نصف كوب سكر بودرة منخول 
3 ملعقة كبيرة زبدة سائلة 
فانيلا
 3 ملعقة كبيرة عصير ليمون 
كريمة مخفوقة 
توت احمر طازج مربى توت أو فراولة و و أي نوع مربي

طريقة تحضير تشيز كيك بدون جيلاتين أو خبز
* يطحن البسكوت مع الماء المغلي تدريجيا حتى يصبح مثل رمل البحر ويوضع في قالب التشيز كيك

* تخلط الجبنة الكريمي مع السكر البودرة ثم تضاف الكريمة بالتدريج حتى لا تتكتل وتضاف الفانيلا والليمون والزبدة مع الأستمرار في الخلط حتى يصبح الخليط كرمي

* تضاف طبقة الكريمة على البسكويت وتوضع في الثلاجة لمدة 3 الى 4 ساعات او حتى تمام التماسك

* تزين بالتوت او مربى التوت والكريمة المخفوقة حسب الرغبة وتقدم


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