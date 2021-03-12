قدمت الشيف سالى فؤاد عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك طريقة تحضير عمل مقادير تشيز كيك بدون جيلاتين ..
المقادير..
2 علبة بسكويت مطحون
ربع كوب ماء مغلي
نصف كيلو كريم تشيز او جبنة مربعات
نصف كوب كريمة لباني
نصف كوب سكر بودرة منخول
3 ملعقة كبيرة زبدة سائلة
فانيلا
3 ملعقة كبيرة عصير ليمون
كريمة مخفوقة
توت احمر طازج مربى توت أو فراولة و و أي نوع مربي
طريقة تحضير تشيز كيك بدون جيلاتين أو خبز
* يطحن البسكوت مع الماء المغلي تدريجيا حتى يصبح مثل رمل البحر ويوضع في قالب التشيز كيك
* تخلط الجبنة الكريمي مع السكر البودرة ثم تضاف الكريمة بالتدريج حتى لا تتكتل وتضاف الفانيلا والليمون والزبدة مع الأستمرار في الخلط حتى يصبح الخليط كرمي
* تضاف طبقة الكريمة على البسكويت وتوضع في الثلاجة لمدة 3 الى 4 ساعات او حتى تمام التماسك
* تزين بالتوت او مربى التوت والكريمة المخفوقة حسب الرغبة وتقدم