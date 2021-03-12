مقادير تشيز كيك بدون جيلاتين ..

2 علبة بسكويت مطحون

ربع كوب ماء مغلي

نصف كيلو كريم تشيز او جبنة مربعات

نصف كوب كريمة لباني

نصف كوب سكر بودرة منخول

3 ملعقة كبيرة زبدة سائلة

فانيلا

3 ملعقة كبيرة عصير ليمون

كريمة مخفوقة

توت احمر طازج مربى توت أو فراولة و و أي نوع مربي





طريقة تحضير تشيز كيك بدون جيلاتين أو خبز

* يطحن البسكوت مع الماء المغلي تدريجيا حتى يصبح مثل رمل البحر ويوضع في قالب التشيز كيك





* تخلط الجبنة الكريمي مع السكر البودرة ثم تضاف الكريمة بالتدريج حتى لا تتكتل وتضاف الفانيلا والليمون والزبدة مع الأستمرار في الخلط حتى يصبح الخليط كرمي





* تضاف طبقة الكريمة على البسكويت وتوضع في الثلاجة لمدة 3 الى 4 ساعات او حتى تمام التماسك





* تزين بالتوت او مربى التوت والكريمة المخفوقة حسب الرغبة وتقدم









المقادير..