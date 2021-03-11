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توك شو

نادية الجندي: أدواري لا تعبر عن شخصيتي

الخميس 11/مارس/2021 - 11:07 م
النجمة نادية الجندي
النجمة نادية الجندي
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إسراء صبري
قالت النجمة نادية الجندي، إنها تربت وسط عائلة غنية وطبقة عالية، مضيفة أن تربيتها وشخصيتها كانت عكس الأدوار التي جسدتها في أعمالها الفنية، مؤكدة أن ما قدمته من أفلام قمة المصداقية والنجاح، لأنها أثرت بالفعل على المشاهدين.

وتابعت نادية الجندي خلال برنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي ام سي": مكنش ينفع أقدم أدوارا تتناسب مع شخصيتي الحقيقية.. زهقت من نادية الجندي.. تعبتني أوي أوي.

وأضافت: "بالرغم من التعب إلا أن حب الناس كان علاجا لكل هذا التعب.. النجاح والشهرة والمكسب حاجة جميلة.. بس أنا كنت بحب الفن وبحب الجماهير". 
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