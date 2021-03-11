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رياضة

غضب زيزو من باتشيكو أثناء تبديله في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا ..فيديو

الخميس 11/مارس/2021 - 11:33 م
الزمالك
الزمالك
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عبدالله هشام
غضب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من قرار باتشيكو المدير الفني للفريق بتبديله في الدقيقة 80 من عمر اللقاء أمام فريق سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت علي استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ورفض اللاعب الخروج من أرض الملعب وتحدث إلي باتشيكو قبل خروجه. 

وبعد المباراة قال باتشيكو إن غضب اللاعبين من الخروج طبيعي ويحدث في الأندية الإنجليزية مثل محمد صلاح في ليفربول. 

حقق فريق الزمالك فوزا هاما على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم الجاري 2020-2021.



تقدم الزمالك مبكرا عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، بعد تمريرة متقنة من التونسي فرجاني ساسي، لينطلق بن شرقي ويراوغ محمد توني ظهير سيراميكا، ويسدد كرة متقنة بقدمه اليمنى سكنت أقصى يسار شباك الحارس عامر عامر.

وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 20 من زمن المباراة، بعد مجموعة من التمريرات بين لاعبي الزمالك، انتهت بتمريرة من فرجاني ساسي لـ إمام عاشور على حدود منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية على يمين الحارس عامر عامر، الذي اكتفى بمشاهدتها وهي تسكن الشباك.

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