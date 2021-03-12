كلب ينقذ مجموعة من الأرانب ضلت طريقها .. شاهد

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لكلب بالغ من العمر 6 أعوام و هو يدافع عن قطيع من الأرانب ضلت الطريق إلى المزرعة التي خرجوا منها في الصباح .





حسب ما ورد في صحيفة" ديلي ستار"، فإن الكلب الذي يدعى " أوتيس" البالغ من العمر 6 سنوات، و الذي تملكة سيدة بالغة من العمر31 عاما و تصفه دائما بالعطوف و الحنون، و تأكدت صفاته بعد ما قام به من مساعدة لأرانب ضلت طريقها .





قالت السيدة جينا لايجل البالغة من العمر 31 عاما، أنها فوجئت بالكلب الخاص بها يركض في الصباح بإنجاه قطيع من الأارانب الصغيرة بعدما ضلت طريقها في العودة للمزرعة التي كانت تعيش فيها .





شعرت السيدة بالسعادة و الفرح حينما دققت النظر فيما يقوم به الكلب الخاص به من عمل نبيل، فقجد كان يلعق الأرانب الصغيرة بعدما فقدت والدتها و ضلت الطريق وكأنه يطمئنهم .





جدير بالذكر أن رواد التواصل الإجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو المنتشر، و أكدوا ان أحيانا الحيوانات تقدم مشاعر صادقة تجاه بعضها تتفوق فيها عن بعض البشر .