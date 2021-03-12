عميد صيدلة عين شمس يكشف خطة الكلية للترم الثاني وأيام الحضور

قال الدكتور خالد أبو شنب عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس ، إن الكلية ستطبق قرارات المجلس الاعلي للجامعات، مؤكدا سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس.





وأوضح أبوشنب خلال تصريحاته لصدي البلد، أن الدراسة ستتم خلال الترم الثاني بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، منوها أن جميع الطلاب ستحضر ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.





وأضاف عميد كلية الصيدلة أن امتحانات الفصل الدراسي الاول تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات مؤكدا انه لم يتم اكتشاف حالة كورونا حتى الآن .





الجدير بالذكر قال الدكتور خالد أبو شنب القائم بعمل عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس إن وحدة ضمان الجودة بالكلية تواصل بالتعاون مع مؤسسة الخدمة المدنية لتنمية الموارد البشرية، عقد برامج تدريبية للعاملين بالكلية حول البرامج الآتية:

1_ قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتقويم الأداء الوظيفي 2_ التحول الرقمي 3_ إعداد القادة 4_إدارة الذات والتنمية البشرية 5_ إدارة الأزمات والكوارث