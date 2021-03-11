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رياضة

فيديو.. النني يسجل هدفا صاروخيا في شباك أولمبياكوس "كوكا"

الخميس 11/مارس/2021 - 11:57 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
سجل محمد النني لاعب وسط آرسنال، هدفا رائعا بمرمى أولمبياكوس، في المواجهة المقامة مساء الخميس، في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.


دخل محمد النني لاعب وسط أرسنال، وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس، لملعب المباراة، بعد أن تواجد الثنائي على مقاعد البدلاء منذ بداية المواجهة.


وفي الدقيقة 85 بعد دخول النني بـ 3 دقائق نجح في تسجيل هدف رائع من خارج منطقة الجزاء بعد تسديدة قوية لم يتمكن حارس أولمبياكوس من التعامل معها.


فيما شارك أحمد حسن كوكا بدلا ليوسف العربي في الدقيقة 85.


وبدأ أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: هيكتور بريلين - جابرييال - ديفيد لويز – تيرني

خط الوسط: توماس بارتي - تشاكا – ويليان

خط الهجوم: أوديجارد - بير إيميرك أوباميانج – ساكا


بينما بدأ أولمبياكوس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: خوسيه سا

خط الدفاع: ريباسيوك - أوسينو با - سوكراتيس - كيني لا لا

خط الوسط: بوشالاكيس - كامارا - مفيلا

خط الهجوم: بروما - يوسف العربي - فالبوينا


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