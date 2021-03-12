مش فاهم حاجة.. تعليق الفنان أبو بعد إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا

قال الفنان أبو، إنه أصيب للمرة الثانية بفيروس كورونا، معقبا:"أنا والله مش فاهم حاجة..وأول مرة جاتلي كورونا كان في شهر ديسمبر.



واسترسل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" توقعت أنه أصبح لدى أجسام مضادة ضد فيروس كورونا، ولكني أصبت مرة ثانية بكورونا بعدها بشهرين.



وأكمل: كنت اتعامل بحذر بعد إصابتي الأولى، معقبا: في المرة الأولى كان لدي ضيق في التنفس وفقدان لحاسة الشم والتذوق وارتفاع في درجة الحرارة، أما المرة الثانية لدي تكسير في العظام وسخونية مرتفعة جدا".



وأضاف، زوجتي أصيبت مرتين أيضا.





