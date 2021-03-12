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توك شو

الغيرة من زبيدة ثروت.. نادية الجندي توضح سبب ذلك.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:00 ص
الفنانة نادية الجندي
الفنانة نادية الجندي
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هاني حسين
 قالت الفنانة نادية الجندي، إن الفنانة زبيدة ثروت كانت معها في المدرسة، مضيفة:"  الفنان يحيي شاهين كان داخل علينا المدرسة وكان يختار فتاة كي تمثل في الفيلم الجديد الخاص به ".

وأضافت نادية الجندي في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج " السيرة  " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" يحيي شاهين كان داخل لـ زبيدة ثروت نفسها  وكان يرغب في مواصفات معينة واختار زبيدة ثروت وشعرت بالضيق".

 وتابعت نادية الجندي:"  زمان كان في حساسية  بدخول بنات العائلات مجال التمثيل وقلت لابويا إن زبيدة ثروت كانت بنت عائلة ووالدها وافق على دخولها مجال التمثيل، وكنت أرغب في دخول مجال التمثيل مثلها،  ووالدي كان يرفض فكرة التمثيل لأنه سوف يبعدني عن  مجال دراستي ".

 وأكملت = :"  ووالدي وضع عدة شروط لدخولي مجال التمثيل ووافقت عليها، وكان عندي الإرادة لخسارة الوزن للبدء في مشوار التمثيل و والدتي شجعتني على التمثيل وكانت تشجعني على فقدان الوزن لدخول مجال التمثيل ".

ولفتت نادية الجندي:"  نجوى ابراهيم كانت غاوية فن  أيام المدرسة وفي الفسحة كانت تعزف البيانو وأنا أرقص".
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