جنت البلجيكي ينهي اتفاقه مع الاتحاد السكندري لضم جناح منتخب الشباب

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولو نادي جنت البلجيكي أبدوا اعجابهم بقدرات عبد الغني محمد لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب الشباب.





وأكد ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" أنه من المقرر حضور وفد النادي البلجيكي لانهاء المفاوضات مع ادارة الاتحاد السكندري.





وأوضح: "كان هناك محاولات للتعاقد مع اللاعب في يناير الماضي، وادارة الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي رحبت بالاستغناء عن عبد الغني بشرط الحصول علي 700 ألف دولار".



