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رياضة

جنت البلجيكي ينهي اتفاقه مع الاتحاد السكندري لضم جناح منتخب الشباب

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:09 ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولو نادي جنت البلجيكي أبدوا اعجابهم بقدرات عبد الغني محمد لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب الشباب.

وأكد ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" أنه من المقرر حضور وفد النادي البلجيكي لانهاء المفاوضات مع ادارة الاتحاد السكندري. 

وأوضح: "كان هناك محاولات للتعاقد مع اللاعب في يناير الماضي، وادارة الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي رحبت بالاستغناء عن عبد الغني بشرط الحصول علي 700 ألف دولار".

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة العميد حسام حسن، استعداده، أمس الخميس،  استعدادته على ملعب النادي بمقر فرع سموحة، في إطار استعدادات لقاء البنك الأهلي المرتقب في الدوري الممتاز.

من جانبه، يبحث الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، تجهيز البدلاء لتعويض الغيابات التي ضربت قوام زعيم الثغر بسبب الإصابات واستدعاء المنتخبات لنجومه الأساسيين.

ومن المقرر أن يخوض الاتحاد السكندري، تجربة ودية مع أحد الفرق قبل موقعة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندري، المركز السابع برصيد ٢٢ نقطة، جمعهما من ١٥ مباراة خاضها حتى الآن خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز، فاز في ٦ مباريات، وتعادل في ٤ مباريات، وخسر في ٥ مباريات.
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