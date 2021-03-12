نادية الجندي تكشف سبب انفصالها عن عماد حمدي

كشفت الفنانة نادية الجندي، عن سبب زواجها بـ عماد حمدي الرجل الستيني، قائلة:"شوفت في عماد حمدي صورة بابا..معقبة: من كتر حبي في والدي كنت بدور على واحد زيه كدا".
وأضافت "الجندي" خلال حوارها ببرنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي ام سي"،:"عمري ما بصيت لعماد حمدي في إنه يكون سبب في وصولي إلى الفن"، معقبة: كان عندي ثقة في نفسي وأني هوصل".
واسترسلت: تزوجت من عماد حمدي لمدة 10 سنوات، وخلال فترة زواجي لم استغل عماد حمدي، معقبة: فرق السن كان سبب في العقدة بيني وبين عماد حمدي".
وأكملت: سبب انفصالي عن عماد حمدي هو الغيرة الاوفر، معقبة: عماد حمدي كان بيمنع عني الأدوار".
وشددت على أن أهلها رفضوا زواجها من عماد حمدي، ولكنها أصرت على زواجه منها.
وأضافت "الجندي" خلال حوارها ببرنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي ام سي"،:"عمري ما بصيت لعماد حمدي في إنه يكون سبب في وصولي إلى الفن"، معقبة: كان عندي ثقة في نفسي وأني هوصل".
واسترسلت: تزوجت من عماد حمدي لمدة 10 سنوات، وخلال فترة زواجي لم استغل عماد حمدي، معقبة: فرق السن كان سبب في العقدة بيني وبين عماد حمدي".
وأكملت: سبب انفصالي عن عماد حمدي هو الغيرة الاوفر، معقبة: عماد حمدي كان بيمنع عني الأدوار".
وشددت على أن أهلها رفضوا زواجها من عماد حمدي، ولكنها أصرت على زواجه منها.