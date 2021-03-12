نادية الجندي تكشف سبب انفصالها عن عماد حمدي

كشفت الفنانة نادية الجندي، عن سبب زواجها بـ عماد حمدي الرجل الستيني، قائلة:"شوفت في عماد حمدي صورة بابا..معقبة: من كتر حبي في والدي كنت بدور على واحد زيه كدا".



وأضافت "الجندي" خلال حوارها ببرنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي ام سي"،:"عمري ما بصيت لعماد حمدي في إنه يكون سبب في وصولي إلى الفن"، معقبة: كان عندي ثقة في نفسي وأني هوصل".



واسترسلت: تزوجت من عماد حمدي لمدة 10 سنوات، وخلال فترة زواجي لم استغل عماد حمدي، معقبة: فرق السن كان سبب في العقدة بيني وبين عماد حمدي".



وأكملت: سبب انفصالي عن عماد حمدي هو الغيرة الاوفر، معقبة: عماد حمدي كان بيمنع عني الأدوار".



وشددت على أن أهلها رفضوا زواجها من عماد حمدي، ولكنها أصرت على زواجه منها.

