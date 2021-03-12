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توك شو

نادية الجندي تكشف سبب انفصالها عن عماد حمدي

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:19 ص
الفنانة نادية الجندي
الفنانة نادية الجندي
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إسراء صبري
كشفت الفنانة نادية الجندي، عن سبب زواجها بـ عماد حمدي الرجل الستيني، قائلة:"شوفت في عماد حمدي صورة بابا..معقبة: من كتر حبي في والدي كنت بدور على واحد زيه كدا".

وأضافت "الجندي" خلال حوارها ببرنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي ام سي"،:"عمري ما بصيت لعماد حمدي في إنه يكون سبب في وصولي إلى الفن"، معقبة: كان عندي ثقة في نفسي وأني هوصل".

واسترسلت: تزوجت من عماد حمدي لمدة 10 سنوات، وخلال فترة زواجي لم استغل عماد حمدي، معقبة: فرق السن كان سبب في العقدة بيني وبين عماد حمدي".

وأكملت: سبب انفصالي عن عماد حمدي هو الغيرة الاوفر، معقبة: عماد حمدي كان بيمنع عني الأدوار".

وشددت على أن أهلها رفضوا زواجها من عماد حمدي، ولكنها أصرت على زواجه منها.
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