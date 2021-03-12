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أخبار العالم

الدبيبة يبدي استياءه من إدارة أزمة كورونا في ليبيا

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أبدى رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبدالحميد الدبيبة، أمس الخميس، استياءه من طريقة إدارة ملف جائحة كورونا في البلاد، مشددا أنها "لن تكون مقبولة بعد اليوم".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة مع رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا خليفة البكوش، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار.

ووفق المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الجديدة، فإن الدبيبة ناقش خلال الاجتماع الخطة الوطنية التي أعدتها اللجنة العلمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض للتطعيم ضد فيروس كورونا وفق الأولويات المعدة لذلك.

وقال المكتب في بيان، إن الدبيبة "أبدى ملاحظات حول الآليات التي سيتم اعتمادها لتوزيع اللقاح وتقييم الاحتياجات المادية واللوجستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية ولضمان وصول اللقاح لكافة المواطنين في جميع أنحاء البلاد".

وحتى يوم الخميس، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا نحو 143 ألف إصابة، منها 2300 وفاة، ونحو 129 ألف حالة تعاف، وفق إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
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