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أخبار العالم

بعد تطعيم 5 ملايين بلقاح كورونا.. إسرائيل تسجل 2500 إصابة جديدة و20 وفاة

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:16 م
إسرائيل تسجل 2509
إسرائيل تسجل 2509 إصابة جديدة و20 وفاة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، عن تسجيل 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا، إثر إجراء 82,657 فحصا، مشيرة إلى تراجع  نسبة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا إلى 2.4%.

ويرقد في المستشفيات 613 مريضا بـ كورونا في حالة خطيرة، بينهم 212 مريضا يخضعون لتنفس صناعي. 

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5975 منذ بداية الجائحة، بينهم 20 مريضا بـ كورونا توفوا منذ أمس.

وأضافت الوزارة أن 5,110,698 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم بلقاح مضاد لـ كورونا، وأن 4,068,374 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم وتراجع مُعامل تناقل العدوى إلى 0.83.

في غضون ذلك، قال مدير عام شركة "فايزر"، ألبرت بورلا، للقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، إن شركته اختارت إسرائيل لتزويدها بكميات اللقاحات الكبيرة لعدة أسباب: عدد السكان القليل نسبيا، جهاز الصحة وجمع معطيات بواسطة صناديق المرضى ولا يوجد جهاز كهذا في دول كثيرة، والخبرة الإسرائيلية في إدارة أزمات بسبب الوضع الأمني في إسرائيل".

وقال بورلا إن اللقاح الذي تصنعه "فايزر" ناجع ضد الطفرة البريطانية، وأنه في هذه الأثناء الطفرة الوحيدة التي ينبغي الانشغال بها هي الطفرة الجنوب أفريقية.

وأضاف أنه خلال أسابيع سترسل "فايزر" طلبا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أجل تطعيم الأولاد دون سن 16 عاما، وأنه "قريبا سنبدأ أبحاثا في سن 5 – 11 عاما بواسطة أطباء أطفال، وتنتهي بحلول نهاية العام الحالي. وهكذا سنتمكن من تطعيم جميع الأولاد في جهاز التعليم".
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