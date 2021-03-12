كل ما تريد معرفته عن سباقات اكستريم إي للسيارات الكهربائية في السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية الشهر المقبل، ابريل 2021 انطلاق فاعليات مهمة و هي انطلاق سلسلة سباقات اكستريم إي Extreme E على علي اراضي المملكة العربية السعودية و التي ستقام علي دروب وعرة و طرق صحراوية تتماشي مع الطبيعة الجغرافية السعودية ، وهو سباق جديد اعتمده الاتحاد الدولي للسيارات FIA، وستُشارك فيه السيارات الكهربائية بالكامل فقط و في هذا السياق نطرح عليكم تقرير مفصل حول هذا السباق .





وضع القائمون على السباق خطة واضحة لإجراء جولات السباق في مناطق متنوعة ونائية شهدت تأثيرات البشرية على البيئة، بهذا، سترى الفرق المُشاركة القطب الشمالي والأنهار الجليدية في باتاغونيا – الأرجنتين وغابات الأمازون المطيرة وصحراء المملكة العربية السعودية ومنطقة المحيط قريبًا من داكار بالسنغال .





سيارة موحدة لجميع الفرق





ستُشارك جميع الفرق في سباقات اكستريم إي بنفس السيارة، وهي سبارك أوديسي 21، والتي تصنعها شركة فرنسية مُتخصصة هي شركة سبارك لتقنية السباقات Spark Racing Technology التي تصنع أيضًا قاعدة سيارات الفورمولا إي جميعها، وتحتوي على بطاريات طورتها ويليامز للهندسة المُتقدمة، في حين يأتي وزن السيارة عند 1650 كلغ وتبلغ قدرة محركها الكهربائي 550 حصانًا، لتتمكن من الانطلاق من 0 إلى 100 كم/س في غضون 4.5 ثوان.





ومن أبرز مميزات السيارة أيضًا هو استنادها على هيكل بإطار أنبوبي مفرغ، والذي يتكون من مواد متينة أبرزها سبائك فولاذية مدعّمة بالنيوبيوم، أما الإطارات فهي متماثلة أيضًا للجميع ومن إنتاج شركة كونتيننتال الألمانية، وهذا يُشكل بحد ذاته تحديًا كبيرًا، حيث ينبغي على الإطارات التعامل مع مسارات صعبة للغاية في بيئات متنوعة، كما أن تصميم وهندسة الجدار الجانبي للإطار سيكون مختلفًا عن الإطارات الأخرى ليُلائم التحديات التي تفرضها التضاريس.





الفرق المشاركة في السباق :





فريق آبت كوبرا Abt Cupra XE الألماني و فريق Acciona Sainz XE الإسباني، بقيادة الماتادور كارلوس ساينز و فريق أندريتي يونايتد Extreme E الأمريكي و فريق Chip Ganassi Racing الأمريكي و فريق Hispano-Suiza Xite Energy Team الإسباني و فريق Rosberg Xtreme Racing الألماني و فريق Techeetah الاندونيسي و فريق Veloce Racing البريطاني و فريق X44 البريطاني .





اما الفريق الأبرز في هذه القائمة هو فريق أندريتي يونايتد، حيث أعلنت التوكيلات العالمية للسيارات عن شراكة جديدة مع الفريق، وستشهد الشراكة الجديدة دعم التوكيلات العالمية للسيارات لفريق أندريتي يونايتد في مواجهة إكستريم إي.





وسيتسابق بطل بطولة الاتحاد الدولي للسيارات للرالي كروس لعام 2019، تيمي هانسن من السويد وكاتي مونينج من بريطانيا، بطل رالي أوروبي سابق، في الفريق الجديد كليًا، أندريتي يونايتد إكستريم إي بموسمه الافتتاحي.





أماكن ومواعيد مراحل السباق





المرحلة الأولى:





من المقرر أن تنطلق أولى مراحل السباق في 2-4 أبريل 2021 في منطقة العُلا بالمملكة العربية السعودية فيما يُعرف بمرحلة Desert X-Prix، ولا شك في أن هذه المنطقة تحديدًا تمتلك جذورًا تاريخية عميقة، فهي أول موقعٍ سعودي يُدرج في قائمة “يونِسكو” للتُراث العالمي، حيث تقع على “طريق البخور” التاريخي، كما كانت عاصمة الحضارة اللحيانية، فضلًا عن ذلك، تضم المدينة موقع مدائن صالح الأثري.





المرحلة الثانية:





تُسمى مرحلة المحيط Ocean X-Prix، حيث تنتقل المنافسة إلى ضفاف بحيرة ريتبا الوردية بالسنغال، وهي موقع مصنف تراثيًا من منظمة اليونيسكو، وسيقام السباق من 29-30 مايو، أما بالنسبة للبحيرة، فقد تم تسميتها بهذا الاسم بفضل نمو طحالب دوناليلا سالينا التي تنتج صبغة حمراء بهدف زيادة امتصاص الضوء حيث يظهر اللون الوردي جليًا في موسم الجفاف.





المرحلة الثالثة:





هي المرحلة الباردة Arctic X-Prix، حيث ستكون في القطب الشمالي، وتحديدًا في كانجرلوسساك جرينلاند في الفترة من 28-29 أغسطس 2021، وجرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم، وهي بلد عضو في مملكة الدنمارك وعاصمتها نوك، خضعت لاحتلال الفايكنج وآيسلندا والنرويج والدنمارك ثم ألمانيا ثم الدنمارك مرّة أخرى، تغطي طبقة جليد دائمة ما يعادل أربعة أخماس مساحة الجزيرة.





المرحلة الرابعة:





ننطلق إلى الغابات، حيث تُقام هذه المرحلة التي تُسمى Amazon X-Prix في الأمازون بالبرازيل في الفترة بين 23-24 أكتوبر 2021، وغابات الأمازون هي رئة الأرض كما يصفها العلماء، وتضم أكثر من نصف الغابات المطيرة على الكوكب وأكبر مساحة من الغابات الاستوائية المطيرة وأكثرها تنوعًا حيويًا في العالم ها تتعرض لاعتداءات هائلة عبر التجريف وزراعة أنواع محددة من النباتات، أدى ذلك لأسوأ جفاف للمنطقة منذ أكثر من 40 عامًا.





المرحلة الخامسة:





ستُقام هذه المرحلة التي تُسمى Glacier X-Prix عند الأنهار الجليدية في باتاغونيا الأرجنتين في الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر 2021، عند تييرا ديل فويغو أو “أرض النار” بالإسبانية، وهو أرخبيل في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية بين المحيط الأطلسي و المحيط الهادي، لا يُمكن تحديد سبب تسميتها بأرض النار على وجه الدقة، ولربما كانت تلك النيران ظاهرة شفق قطبي التي لم تكن معروفة عند اكتشاف هذه المنطقة.





ستقدم لجنة علمية، تتكون من أكاديميين بارزين من جامعتي أكسفورد وكامبريدج، المشورة بشأن الخدمات اللوجستية وتأثير سلسلة السباق نفسها