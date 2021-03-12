إخماد حريق التهم مخزني أجهزة كهربائية بالموسكي

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق التهم مخزنين تابعين لتوكيل أجهزة كهربائية شهير بالموسكي .





تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزنين بالعقار المواجة لمبني المركز الرئيسي لاطفاء العتبة بحي الموسكي .





على الفور وجه اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة ٤ سيارات اطفاء الي مكان البلاغ ، وتبين من المعاينه الاولية ان الحريق شب فى مخزن بالطابق الثاني وامتدت النيران لتلتهم مخزنا أخر فى الطابق الثالث .





وتمكنت القوات محاصرة النيران قبل ان تمتد لباقي العقار دون اى اصابات ، تم تحرير محضر واخطرت النيابة العامة التي استعجلت تحريات المباحث حول الحادث وكذا اخطار المعمل الجنائي لفحص البلاغ لبيان سببه وحصر التلفيات .



