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حوادث

إخماد حريق التهم مخزني أجهزة كهربائية بالموسكي

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:22 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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كتب محمد صبري
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق التهم مخزنين تابعين لتوكيل أجهزة كهربائية شهير  بالموسكي .

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزنين بالعقار المواجة لمبني المركز الرئيسي لاطفاء العتبة بحي الموسكي .

على الفور وجه اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة ٤ سيارات اطفاء الي مكان البلاغ ، وتبين من المعاينه الاولية ان الحريق شب فى مخزن بالطابق الثاني وامتدت النيران لتلتهم مخزنا أخر فى الطابق الثالث  .

وتمكنت القوات محاصرة النيران قبل ان تمتد لباقي العقار دون اى اصابات ، تم تحرير محضر واخطرت النيابة العامة التي استعجلت تحريات المباحث حول الحادث وكذا اخطار المعمل الجنائي لفحص البلاغ لبيان سببه وحصر التلفيات .

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