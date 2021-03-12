بتكلفة 12 مليون.. محافظ البحيرة يفتتح 3 مساجد جديدة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

أشاد "آمنة" بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه تم خلال عام واحد بناء وافتتاح أكثر من 168 مسجد تجاوزت تكلفتها 250 مليون جنية فى طفرة كبيرة تضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13850 مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال افتتاحه وأداء صلاة الجمعة بمسجد النور بقرية دنشال بمركز دمنهور والمقام على مساحة ٦٠٠ متر وبتكلفة إجمالية ٣ مليون جنيه، بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد والمحاسب عادل عبد الكريم رئيس مدينة دمنهور وأعضاء مجلسى النواب و الشيوخ والقيادات الدينية والتنفيذية.

وتناولت خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف «حق الوطن والشهادة في سبيله» ، مؤكدًا أن الشهيد الحق هو من مات دفاعًا عن أرضه وعرضه ووطنه وماله، حيث أعد الله له أرفع المنازل وأعلي الدرجات ، وأن للوطن حقوق ينبغي الوفاء بها ، وهي حسن الولاء والانتماء له ، والاعتزاز به ، والحفاظ عليه، وغل يد العابثين والمفسدين عنه، وإتقان العمل من أجل رفعته، وعلى الجميع العمل بجد واجتهاد كلا في تخصصه من أجل رفعة هذا الوطن، فالوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا.

يأتى ذلك بالتزامن مع افتتاح مسجدين جديدين بمركز كفر الدوار بتكلفة إجمالية بلغت ٩ مليون ٣٠٠ ألف جنيه وهم :-

- مسجد الرحمن بقرية ٤ / ٥ كوم أشو المقام بالجهود الذاتية على مساحة ٥٦١ متر بتكلفة ٥ مليون و ٣٠٠ ألف جنيه .

- مسجد هدى الإسلام بقرية أبو النوم المقام بالجهود الذاتية على مساحة ٤٠٠ متر بتكلفة إجمالية ٤ مليون جنيه .

كما شهدت جميع المساجد حملات تعقيم وتطهير وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بها مع تحديد أماكن المصلين ومراعاة البعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة ، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة .



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