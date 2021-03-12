نشرة أخبار العالم.. تفاصيل سجن مصري 212 عاما و10 أوامر ملكية سعودية عاجلة.. وضربة قوية من أمريكا لـ أردوغان





10 أوامر ملكية عاجلة من خادم الحرمين الشريفين

القضاء الأمريكي يوجه لطمة لـ أردوغان ويفرج عن قاتل دبلوماسي تركي

الكويت تصدر تحذيرا عاجلا للمواطنين والوافدين من وزارتي الداخلية والصحة

قرار مهم من الصحة العالمية بشأن لقاح أسترازينيكا المضاد لـ كورونا

تفاصيل السجن 212 عاما لـ مصري قتل ابنيه للحصول على مبلغ التأمين في أمريكا





شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث المهمة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:





10 أوامر ملكية عاجلة من خادم الحرمين الشريفين





أعلن خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز انهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا الحالي وتعيين رئيس جديد لها .





وبحسب وكالة واس السعودية فقال أعلن الملك أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.





وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.





وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 78 ) بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ.





وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 143 ) بتاريخ 20 / 7 / 1435هـ.





أمرنا ..أولًا : تنهى خدمة فضيلة الشيخ / إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا.





ثانيًا : يعين فضيلة الشيخ / علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.





ثالثًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.





القضاء الأمريكي يوجه لطمة لـ أردوغان ويفرج عن قاتل دبلوماسي تركي





أعلنت السلطات الأمريكية، أنه سيتم الإفراج قريبا عن أرمني مسجون في كاليفورنيا على خلفية قتل قنصل تركيا في لوس أنجلوس عام 1982، بموجب سراح مشروط، في قرار دانته أنقرة بشدة.





وأدين هامبينج ساسونيان (يبلغ حاليا 58 عاما) سنة 1984؛ لإطلاقه النار على الدبلوماسي كمال أريكان، بعد أن أوقفه بقوة السلاح وهو يقود سيارته، في 28 يناير 1982.





وكان المهاجر الأرمني ساسونيان قد أدين بالسجن المؤبد دون إمكانية السراح المشروط، قبل أن تلغي محكمة فيدرالية القرار.





ووقّع الجاني عام 2002 بيانا، أكد فيه نبذ الإرهاب، وحُكم عليه بالسجن المؤبد مع قضاء ما لا يقل عن 25 عاما خلف القضبان.





ورفضت مرات عدة مطالبه للتمتع بإطلاق سراح مشروط، إلى أن وافقت السلطات هذه المرة.





ومنحته محكمة في لوس أنجلوس إطلاق سراح مشروطا، وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، أنه لن يستأنف القرار رغم معارضته سابقا الإجراء القضائي.





وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، عن "خيبة أملها العميقة" إزاء الإفراج المزمع عن هامبينج ساسونيان.





وأضافت أن "مهاجمة دبلوماسي ليست فقط جريمة ضد فرد معيّن، بل هي اعتداء على الدبلوماسية في حدّ ذاتها".





وذكّرت أن الولايات المتحدة دعت إلى تطبيق "العقوبة القصوى" التي ينصّ عليها القانون في حالة اغتيال دبلوماسي، "دون إفراج مشروط أو مبكر".





من جهتها، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، مساء الخميس: "ندين بشدة القرار الذي يترك جرحا عميقا في ضمير الأمة التركية".





وأضافت أن "القرار يضر بروح التعاون ضد الإرهاب".





ويأتي القرار في وقت تسعى فيه أنقرة لترميم علاقاتها مع واشنطن، بعد أن توترت منذ 2016.





الكويت تصدر تحذير عاجل للمواطنين والوافدين من وزارتي الداخلية والصحة





دعت وزارة الداخلیة الكویتیة، المواطنین والمقیمین إلى ضرورة توخي الحیطة والحذر نظرا إلى عدم استقرار الأحوال الجویة في البلاد.





وشددت الداخلية الكويتية في بیان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على الجمیع عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على ھاتف الطوارئ (112) لأي مساعدة إنسانیة أو أمنیة أو مروریة، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).





وكانت إدارة الأرصاد الجویة حذرت من حالة عدم استقرار الأحوال الجویة الیوم واحتمال حدوث عاصفة ترابیة في بعض مناطق البلاد مع تحول الریاح إلى شدیدة السرعة ما بین 15 و70 كیلومترا في الساعة وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدیة أحیانا.





من جانبها، أكدت وزارة الصحة الكویتیة جاھزیتھا واستعدادھا تحسبا لأي طارئ تزامنا مع تحذیر إدارة الأرصاد

الجویة من احتمال حدوث عاصفة ترابیة في بعض المناطق في البلاد داعیة المواطنین والمقیمین إلى توخي الحیطة والحذر.





وشددت الوزارة في بیان صحفي الیوم الجمعة على الجمیع ضرورة الالتزام بالإرشادات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة

واستعمال الأدویة الموسعة للشعب الھوائیة بانتظام لحالات حساسیة الصدر تجنبا لحدوث أزمات ربویة.





وحذرت الصحة الكويتية من مغبة تعرض مرضى الحساسیة والأمراض الصدریة إلى الغبار والأتربة مناشدة إیاھم التوجه لأقرب مركز صحي في حال كانت الأعراض التنفسیة لا تستجیب للعلاج.





قرار عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاح أسترازينيكا المضاد لـ كورونا





أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها توصي بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، بعد قرار بعض الدول بتعليق استخدامه عقب ظهور بعض الأعراض الجانبية على متلقيه.





وقالت المتحدثة باسم الصحة العالمية، مارجريت هاريس، إن فائدة لقاح أسترازينيكا تتجاوز المعلومات السلبية عنه، مضيفة: "نوصي بمواصلة استحدامه رغم قرار بعض الدول الأوروبية بتعليق استخدام اللقاح".





جاء ذلك بعد إعلان عدة دول أوروبية، منها النمسا والدنمارك والنرويج وآيسندا إيطاليا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا ولكسمبورج، تعليق استخدام اللقاح، على خلفية تقارير عن ظهور جلطات في دم عدد من الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا"، ما أودى بأرواح بعضهم.





وأعلنت الهيئة المنظمة للأدوية في أوروبا، أمس، أن مخاطر تجلط الدم "ليست أعلى" لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، لتقلل من المخاوف المرتبطة بهذا اللقاح تحديدا.





وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن "المعلومات المتوفرة حتى الآن، تشير إلى أن عدد حوادث الانسداد التجلطي لدى الذين تلقوا اللقاح، ليست أعلى مما يسجل لدى عامة الناس"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.





تفاصيل السجن 212 عاما لـ مصري قتل ابنيه للحصول على مبلغ التأمين في أمريكا





قضت محكمة أمريكية في ولاية كاليفورنيا بالسجن لمدة 212 عامًا على مصري قتل ابنيه من أجل الحصول على مبلغ التأمين على حياتهما.





وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تعود الواقعة إلى عام 2015، عندما قاد مصري يُدعى علي المزين سيارته وبداخلها زوجته السابقة وابنيه، وتعمد السقوط بها في المياه من رصيف ميناء بمدينة لوس أنجلوس.





وأوضحت الوكالة أن ابنيه البالغين من العمر 8 سنوات و13 سنة، واللذين كانا مصابين بالتوحد، لقيا حتفهما غرقًا، فيما تمكنت زوجته المصرية من النجاة بمساعدة صياد كان على مقربة من موقع الحادث، وكذلك نجا الجاني نفسه.





وحصل المزين على مبلغ يربو على 260 ألف دولار قيمة بوليصتي تأمين على حياة ابنيه من شركتي تامين مختلفتين، وحول معظم المبلغ إلى مصر.





وألقي القبض على المزين بعد اكتشاف إقدامه على قتل ولديه متعمدًا، وأدين في أكتوبر عام 2019 بتهمة الاحتيال وانتحال هوية زائفة وغسل الأموال، وتلقى حكمًا بالسجن لمدة 212 عامًا أمس الخميس عن الاتهامات المذكورة، حيث أدانت المحكمة الأمريكية "الطبيعة البشعة والقاسية لجرائمه".





ولا يزال المزين يواجه اتهامًا بقتل ولديه والشروع في قتل زوجته السابقة، وجاء في حيثيات حكم المحكمة الأمريكية إنه "كاذب ومتصنع بشكل كامل، والندم الوحيد الذي يشعر به بسبب القبض عليه".