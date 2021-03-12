مظاهرة لمحبي مارادونا للمطالبة بالعدالة في قضية وفاته

يطالبون بـ"العدالة من أجل مارادونا".

وتظاهر المئات من الأرجنتينيين الأربعاء في مكان مخصص للاحتفالات بالانجازات الكروية في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، مطالبين بالعدالة لأسطورة الكرة في بلادهم دييغو مارادونا الذي توفي في 25 نوفمبر الماضي عن 60 عاما، في ظروف استدعت فتح تحقيق حول أسباب هذه الوفاة.





ورفع المتظاهرون صورة عملاقة ظهرت عليها ابنتا مارادونا دالما (33 عاما) وجيانينا (31 عاما) من زواجه من كلاوديا فيافاني وكتب عليها "إدانة اجتماعية وقضائية للمذنبين".



