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توك شو

مظاهرة لمحبي مارادونا للمطالبة بالعدالة في قضية وفاته

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:34 م
صدى البلد
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إسراء صبري
عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا عن تظاهر عدد من المواطنين يطالبون بـ"العدالة من أجل مارادونا".


وتظاهر المئات من الأرجنتينيين الأربعاء في مكان مخصص للاحتفالات بالانجازات الكروية في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، مطالبين بالعدالة لأسطورة الكرة في بلادهم دييغو مارادونا الذي توفي في 25 نوفمبر الماضي عن 60 عاما، في ظروف استدعت فتح تحقيق حول أسباب هذه الوفاة.

ورفع المتظاهرون صورة عملاقة ظهرت عليها ابنتا مارادونا دالما (33 عاما) وجيانينا (31 عاما) من زواجه من كلاوديا فيافاني وكتب عليها "إدانة اجتماعية وقضائية للمذنبين".

وتواجدت ابنتا مارادونا وزوجته خلال هذه المظاهرة لكنهن لم يمكثن طويلا نظرا للتوتر الذي رافقها. كما تواجد أصغر أبناء مارادونا ويدعى دييغو فرناندو (8 أعوام) بالإضافة إلى والدته فيرونيكا أوخيدا، الشريكة السابقة للنجم الأرجنتيني بطل مونديال 1986.
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