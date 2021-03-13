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اقتصاد

سجل 15.75 جنيه فى المركزي.. تعرف على سعر الدولار اليوم

السبت 13/مارس/2021 - 06:06 ص
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 13 مارس 2021 فى البنوك العاملة فى مصر.

حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم 15.63 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .

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وبلغ سعر الدولار فى بنوك (مصر ايران للتنمية ، مصرف ابوظبى الاسلامى ) 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (بنك الاستثمار العربىAIBK، الاهلى المتحد ،ابوظبى الاولFAB) نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك عودة اليوم 15.66جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( الكويت الوطنى NBK ، البركة ، المصرى الخليجى، المشرق، التنمية الصناعية، كريدى اجريكول ، المصرى للتنمية الصادرات،اتش اس بى سى HSBC، الاسكندرية ،بلوم، التعمير و الاسكان، العقارى المصرى العربى، الاهلى ، مصر، قطر الوطنى) نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار فى بنوك (فيصل الاسلامى،الاسكندرية ،العربى الافريقى الدولى، الأهلى الكويتى بيريوس) نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (المصرف المتحد ، قناة السويس ، المصرف العربى الدولى،التجارى الدولى CIB) نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.
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