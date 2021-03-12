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ديني

الإفتاء: صلة الرحم جزاؤه البركة في العمر والزرق

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:03 م
دار الإفتاء: صلة
دار الإفتاء: صلة الرحم جزاؤه البركة في العمر والزرق
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محمود ضاحي
قالت دار الإفتاء إن صلة الرحم وَبرُّ ذوي القربى ومودتهم، جزاؤه البركة في العمر والرزق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه» (رواه البخاري).

حكم قطع صلة الرحم منعا للمشاكل
 
قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلة الأرحام واجبة شرعًا وهي إحدى صفات أهل الجنة، كما في قوله تعالى: «الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل». 

وأضاف "الورداني"، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه (فيمن تجب صلة الرحم؟ وهل لصلة الرحم أفعال محددة؟)، أن صلة الرحم هى جميع أفعال الخير من التصدق عليهم ووصلهم والوقوف بجانبهم عند المشكلات والإحسان إليهم والكلام الطيب والحفاظ على سيرتهم وسمعتهم. 

وأشار إلى أنه لا يجوز قطيعة الرحم منعا للمشاكل، ولكن يجوز تقليل الزيارات للشخص المتسبب في ذلك، أو يجوز إطالة المدة بين الزيارات، أو تقليل المكالمات الهاتفية، لكن القطيعة نهائيًا لا تجوز شرعًا.

وأوضح أن صلة الرحم تحتاج إلى عدم الخصام والقطيعة وعدم الإيذاء وتمني الخير للغير.

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