بقوة شحن 80% في 18 دقيقة فقط.. نظرة شاملة على هيونداي 5 IONIQ موديل 2022.. صور

تسعى شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، لتحقيق ضربة استباقية في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، حيث كشفت عن النسخة الجديدة كليًا والتي تحمل اسم ايونيك 5 موديل 2022، وتعد هي واحدة من سيارات الكروس اوفر متوسطة الحجم، والتي تأتي بحزمة متطورة تنوعت بين قدراتها على الشحن السريع، وباقة من التجهيزات الاخرى.

جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4.635 مم، وعرض يقدر بـ 1.890 مم، و قاعدة علات بلغ طولها نحو 3.000 مم، بينما تعتمد ايونيك 5 على منظومة الدفع الخلفي.

وتستمد قوتها من بطارية كهربائية سعة 58 كيلو/واط، تستطيع أن تنتج قوة قدرها 167 حصان، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بهذه الإمكانات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، وذلك في خلال فترة زمنية مدتها 5.2 ثانية.

كما تمتلك ايونيك 5 الكهربائية قدرة مذهلة، حيث يمكن شحن بطاريتها و الوصول من 10 % إلى 80% في مدة تقدر بـ 18 دقيقة فقط، وهذا عبر تقنية الشاحن السريع والذي يأتي بقوة 350 كيلو/وات.

و تمتعت النسخة ايونيك 5 الكهربائية على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، و عجلات رياضية، و سبويلر خلفي انيق، و حزمة متطورة من وسائل الحماية، و مثبت سرعة، و مستشعرات خلفية و أمامية للحماية من التصادم.





تحتوي المقصورة الداخلية لـ ايونيك 5 على لوحة عدادات رقمية تبلغ 12 بوصة، بينما تتوسط مقصورة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و التطبيقات الحديثة و الخرائط بقياس 12 بوصة، بالاضافة إلى خاصية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، و مقود حركة متعدد المهام، و زر تفعيل و ايقاف المحرك، و تكييف هواء أوتوماتيكي، و زجاج كهربائية، و نظام ترفيهي.