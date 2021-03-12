ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبيرة تجميل تنصح بطريقة الطبطبة والـ7 عند وضع المكياج.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:08 م
نجى خليل خبيرة تجميل
نجى خليل خبيرة تجميل
Advertisements
توك شو

تحدثت إنجى خليل، خبيرة تجميل، أهم خطوات الخطوة لوضع "ميك أب" ناجح وسريع.


وأوضحت خليل، خلال حوارها مع برنامج "أنا وأختي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم أسماء وهبة، لعمل مكياج ناجح يجب الاعتماد على الماسكارا، والكونسيلر، معقبة:" الكونسيلر يتحط على شكل 7 مع ترك مسافة بسيطة تحت العين".


وتابعت: " يجب وضع المكياج باستخدام الاسبونش بطريقة الطبطبة، باستثناء مكياج العين".


وأضافت خبيرة التجميل أن اختيار الملابس من أهم الخطوات؛ فلا بد أن تتماشى مع المكياج، لافتة إلى أن كل لون بشرة يتماشى من ألوان معينة.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار.. أفضل 5 سيارات في السوق المصري للسيارات المستعملة .. صور

في حديقة بيته.. مسن يكتشف بقايا قصر يعود تاريخه إلى 700 عام.. شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللفت يوميا