خبيرة تجميل تنصح بطريقة الطبطبة والـ7 عند وضع المكياج.. فيديو

تحدثت إنجى خليل، خبيرة تجميل، أهم خطوات الخطوة لوضع "ميك أب" ناجح وسريع.





وأوضحت خليل، خلال حوارها مع برنامج "أنا وأختي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم أسماء وهبة، لعمل مكياج ناجح يجب الاعتماد على الماسكارا، والكونسيلر، معقبة:" الكونسيلر يتحط على شكل 7 مع ترك مسافة بسيطة تحت العين".





وتابعت: " يجب وضع المكياج باستخدام الاسبونش بطريقة الطبطبة، باستثناء مكياج العين".





وأضافت خبيرة التجميل أن اختيار الملابس من أهم الخطوات؛ فلا بد أن تتماشى مع المكياج، لافتة إلى أن كل لون بشرة يتماشى من ألوان معينة.