السيطرة على حريق بمصنع لتدوير القمامة بملوي دون أضرار بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق محدود اندلع بمصنع لتدوير القمامة بقرية تونا الجبل التي تقع في الظهير الصحراوي الغربي بمركز ملوي في جنوب المنيا ، مساء اليوم الجمعة، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.





تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل مصنع لتدوير القمامة يقع في الظهير الصحراوي غرب مركز ملوي.













تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والمطافي لإخماد الحريق، وتبين بالفحص أنه اندلع بقمامة داخل المصنع، دون تحديد سبب اشتعاله وتمت السيطرة عليه وإخماده قبل امتداده، دون وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة واتخاذ اللازم والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.



